España: un hombre murió tras ser corneado por un toro en una fiesta local

El hombre fue corneado en repetidas ocasiones por un toro que le causó graves heridas, las que poco después le provocaron la muerte.

La terrible escena fue grabada por uno de los asistentes a la tradicional suelta del Toro del Gayumbo, uno de los acontecimientos más destacados de las fiestas locales de esta población, de poco más de 16.000 habitantes. Luego de hicieron virales en las redes sociales.

La víctima, de 57 años, estaba participando en la clásica suelta del animal, de nombre Mosquetero, cuando tuvo la mala suerte de que uno de los cuernos del toro se enganchó en una de sus zapatillas cuando estaba trepando a una reja de la ventana de una planta baja de una casa para escapar de la embestida.

ATENCIÓN: imágenes sensibles

Embed #ATENCIÓN | El 7 de septiembre de 2025, durante el encierro del "Toro del Gayumbo" de Ubrique, la sur de Andalucía , un hombre de 57 años fue corneado fatalmente. El toro le perforó la carótida tras sacarlo de la reja de una ventana. pic.twitter.com/5HCTJEvkdZ — Canal Revolución (@CanalRevolCN) September 10, 2025

Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando se dio el fatídico y trágico episodio. El hombre cayó al suelo, fue corneado en varias ocasiones y quedó tendido en el piso e inconsciente. Inmediatamente fue atendido por vecinos que se encontraban en las inmediaciones e inmediatamente después fue trasladado a un centro sanitario.

De todos modos y a pesar de la atención médica, pasadas las 8 de la noche se confirmó su muerte, según recoge el medio local La Voz del Sur.

Luego de conocerse el trágico desenlace, el Ayuntamiento trasladó el pésame a los familiares y comunicó que suspendía el espectáculo de fuegos artificiales previsto para esa noche y que las banderas de los edificios públicos ondearían a media asta en señal de duelo al día siguiente.