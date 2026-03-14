Javier Milei vio a Santiago Abascal y asiste a un foro económico de la ultraderecha

El encuentro entre el Presidente y el líder del partido VOX duró alrededor de una hora en Madrid. Más tarde, el libertario disertará en un foro económico en la capital española. Los ejes centrales de su discurso.
Luego de sus viajes recientes a Estados Unidos y Chile, el presidente Javier Milei llegó a España, donde este sábado se reunió con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox. El encuentro duró alrededor de una hora y tuvo lugar en un hotel de Madrid.
Abascal es el dirigente político español más cercano a Milei. Su amistad se remonta a los tiempos en que el referente de La Libertad Avanza era diputado nacional. En ese entonces, el dirigente de Vox lo invitó a la capital española para que participara del encuentro anual de su partido.
"Cuando yo era un ser despreciable, el único que me abrazó fue Santiago Abascal", recordó Milei en mayo de 2024.
La agenda de Milei incluyó también este sábado una serie de reuniones con economistas vinculados al liberalismo español, entre ellos el académico Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes de la Escuela Austríaca, a quien el libertario considera un "maestro". Incluso, 2025 lo condecoró con la Orden de Mayo durante un acto en Casa Rosada.
Otro de los encuentros fue con Martín Varsavsky, el empresario argentino que tiene participación en diferentes emprendimientos tecnológicos en Madrid.
A partir de las 16.45 hora argentina, el Presidente participará en el Madrid Economic Forum 2026, donde disertará junto a referentes de la ultraderecha política y económica de España y centrará su discurso en la “batalla cultural” que protagoniza en la Argentina. Se espera que vuelva a exponer su visión sobre reformas económicas, liberalización de mercados y el rumbo de su gestión. Tampoco faltarán críticas al socialismo con detalles de cómo, desde su parecer, “empobrecieron” a los países.
El público central del foro lo componen emprendedores, expertos en criptomonedas y seguidores del pensamiento liberal. Y la organización está a cargo de las empresas Racks Labs y Abast, ambas radicadas en Andorra, país conocido por su baja presión fiscal donde muchos youtubers e influencers digitales suelen asentarse.
Durante esta escala en Madrid no están previstas reuniones con el gobierno del presidente Pedro Sánchez, con quien Milei mantiene una relación política cargada de tensión y sin posibilidad de reconciliación. La relación diplomática sigue marcada por la tensión, y el libertario optó nuevamente por un recorrido de carácter “privado-institucional” dentro del ecosistema de empresarios, economistas liberales y la cúpula de VOX.
Tras finalizar su participación en el evento, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires. El arribo a la Argentina está previsto para el domingo a las 9.30, lo que marcará el cierre de una serie de viajes al exterior.
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