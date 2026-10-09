Las lluvias torrenciales provocaron deslizamientos, arrastraron vehículos y obligaron a evacuar viviendas. Más de 1.000 personas fueron rescatadas y suspendieron las clases en zonas de riesgo.
Las intensas lluvias que azotaron Santiago de Chile y sus alrededores provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y el arrastre de vehículos por las calles. Al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de un año que sufrió fracturas, mientras los bomberos rescataron o evacuaron a más de 1.000 personas, se informó oficialmente
Ante la gravedad de la situación, el presidente chileno, José Antonio Kast, declaró zona de catástrofe a la comuna de Las Condes, una de las áreas más afectadas, ubicada al noreste de la capital. La medida busca facilitar la movilización de recursos y la respuesta de los organismos estatales frente a las consecuencias del temporal.
Las precipitaciones transformaron importantes avenidas en cauces de agua y barro, inundaron viviendas y dejaron a numerosos residentes aislados. Los bomberos debieron intervenir para rescatar a personas atrapadas en vehículos, casas y una universidad que quedó incomunicada. En el sector también funcionan varias clínicas privadas y se encuentra el estadio del club Universidad Católica.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, informó que durante los últimos días cayeron 14,4 centímetros de lluvia, aproximadamente nueve veces el promedio habitual de precipitaciones para octubre. Según explicó, el suelo quedó completamente saturado, lo que agravó los efectos de las nuevas lluvias. “Esta lluvia era absolutamente inesperada”, afirmó, y advirtió que el fenómeno de "El Niño" podría intensificarse.
La crecida del río Mapocho, que atraviesa Santiago, obligó a las autoridades a emitir órdenes de evacuación. Además, la agencia nacional de respuesta ante desastres puso a otros diez distritos en alerta máxima por el riesgo de nuevos deslizamientos y dispuso la suspensión de clases para el viernes.
Kast anunció la decisión a través de su cuenta en X. “Como resultado de la información levantada (...) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de La Condes”, publicó el mandatario.
Las autoridades confirmaron que el temporal no había dejado víctimas fatales hasta el jueves, aunque sí al menos seis heridos. Entre ellos se encuentra un bebé de un año que sufrió fracturas. En paralelo, las tormentas registradas durante la semana dañaron decenas de viviendas en el centro de Chile y dejaron a casi 12.000 clientes sin suministro eléctrico en la capital.
El gobierno también “Está monitoreando la situación de las clínicas y hospitales del sector, algunos que han sido afectados”, afirmó el secretario de Gobierno, José Francisco Lagos, durante una breve conferencia de prensa.
Las lluvias se producen mientras un episodio de El Niño gana fuerza en el Pacífico ecuatorial. Este fenómeno natural modifica los patrones de precipitaciones en distintas regiones del mundo y suele asociarse con primaveras más húmedas en el hemisferio sur. La Organización Meteorológica Mundial informó que se espera que el episodio actual alcance su punto máximo en diciembre y que podría ubicarse entre los más intensos desde, al menos, 1950.
Aunque los pronósticos anticipaban una reducción de la intensidad de las precipitaciones para el viernes, las autoridades mantenían las alertas ante la posibilidad de nuevos deslizamientos e inundaciones. La emergencia obligó a sostener los operativos de rescate, las evacuaciones preventivas y el seguimiento de la infraestructura sanitaria y eléctrica en las zonas afectadas.
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