La crecida del río Mapocho, que atraviesa Santiago, obligó a las autoridades a emitir órdenes de evacuación. Además, la agencia nacional de respuesta ante desastres puso a otros diez distritos en alerta máxima por el riesgo de nuevos deslizamientos y dispuso la suspensión de clases para el viernes.

Kast anunció la decisión a través de su cuenta en X. “Como resultado de la información levantada (...) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de La Condes”, publicó el mandatario.

Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes.Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026

Las autoridades confirmaron que el temporal no había dejado víctimas fatales hasta el jueves, aunque sí al menos seis heridos. Entre ellos se encuentra un bebé de un año que sufrió fracturas. En paralelo, las tormentas registradas durante la semana dañaron decenas de viviendas en el centro de Chile y dejaron a casi 12.000 clientes sin suministro eléctrico en la capital.

El gobierno también “Está monitoreando la situación de las clínicas y hospitales del sector, algunos que han sido afectados”, afirmó el secretario de Gobierno, José Francisco Lagos, durante una breve conferencia de prensa.

Las lluvias se producen mientras un episodio de El Niño gana fuerza en el Pacífico ecuatorial. Este fenómeno natural modifica los patrones de precipitaciones en distintas regiones del mundo y suele asociarse con primaveras más húmedas en el hemisferio sur. La Organización Meteorológica Mundial informó que se espera que el episodio actual alcance su punto máximo en diciembre y que podría ubicarse entre los más intensos desde, al menos, 1950.

Aunque los pronósticos anticipaban una reducción de la intensidad de las precipitaciones para el viernes, las autoridades mantenían las alertas ante la posibilidad de nuevos deslizamientos e inundaciones. La emergencia obligó a sostener los operativos de rescate, las evacuaciones preventivas y el seguimiento de la infraestructura sanitaria y eléctrica en las zonas afectadas.