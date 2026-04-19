Irán afirma que aún está "muy lejos" del acuerdo final con Estados Unidos

"Nuestra política es avanzar paso a paso. No puede ser que nosotros cumplamos nuestros compromisos y ellos, no. Si hay un acuerdo, cada paso que demos nosotros debe ser correspondido por un paso de ellos”, sostuvo. Y al ser consultado sobre la situación en el estrecho de Ormuz, aseveró que el tránsito por ese paso estará restringido por parte de Irán si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval a los puertos iraníes.

2026_04_260408004-1 Irán ratificó que el tránsito por el estrecho de Ormuz seguirá restringido mientras EE.UU. mantenga el bloqueo a sus puertos.

El alto el fuego concluirá el próximo miércoles, en medio de la incertidumbre sobre una nueva ronda de conversaciones. De momento, Islamabad -la capital pakistaní- se convirtió este domingo en el escenario de una masiva operación policial de seguridad, mientras sus autoridades anunciaron la prohibición del transporte público para facilitar la reinstalación de cientos de puestos de control en previsión de la posible llegada de una delegación preparatoria estadounidense.

Una voz destacada, como es la del ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, pidió a ambas partes que se concedan más tiempo porque, si bien existen verdaderos avances en las negociaciones, no parece que vayan a conseguir resolver sus diferencias antes del miércoles. En su discurso de clausura del Foro Diplomático de Antalia celebrado este fin de semana en su país, constató que ambos países están muy cerca de entenderse "pero todavía hay un par de desencuentros y hay que declarar una prórroga del alto el fuego".