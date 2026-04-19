Irán afirma que aún está "muy lejos" del acuerdo final con Estados Unidos

Así lo expresó Mohamed Baqer Qalifab, el jefe de la delegación negociadora con Washington y presidente del Parlamento iraní. "Persisten muchas diferencias y algunos puntos fundamentales siguen sin resolverse", aseguró.
Cuando restan sólo tres días para que termine el alto el fuego acordado entre las partes, el jefe de la delegación negociadora de Irán con EE.UU. y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalifab, reconoció que la posibilidad de un acuerdo de paz con Washington todavía queda "muy lejos" pese a ciertos "avances" en las negociaciones.
“Hemos llegado a un entendimiento en algunos temas, pero en otros no, y se han planteado nuevas propuestas. Aún estamos lejos de un acuerdo final”, expresó Qalibaf en una entrevista brindada a la televisión estatal en las últimas horas. "Persisten muchas diferencias y algunos puntos fundamentales siguen sin resolverse", agregó.
El dirigente, que encabezó la delegación de su país en las conversaciones celebradas el fin de semana pasado en Pakistán, puntualizó que entre los desacuerdos figuran el programa nuclear iraní y la situación del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial.
Tal como hizo al finalizar las conversaciones en Pakistán, Qalifab insistió en que "Estados Unidos debe ganarse la confianza del pueblo iraní" y "abandonar el enfoque del unilateralismo autoritario" que el vicepresidente norteamericano y principal interlocutor de la Casa Blanca, JD Vance, adoptó la semana pasada.
"Nuestra política es avanzar paso a paso. No puede ser que nosotros cumplamos nuestros compromisos y ellos, no. Si hay un acuerdo, cada paso que demos nosotros debe ser correspondido por un paso de ellos”, sostuvo. Y al ser consultado sobre la situación en el estrecho de Ormuz, aseveró que el tránsito por ese paso estará restringido por parte de Irán si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval a los puertos iraníes.
El alto el fuego concluirá el próximo miércoles, en medio de la incertidumbre sobre una nueva ronda de conversaciones. De momento, Islamabad -la capital pakistaní- se convirtió este domingo en el escenario de una masiva operación policial de seguridad, mientras sus autoridades anunciaron la prohibición del transporte público para facilitar la reinstalación de cientos de puestos de control en previsión de la posible llegada de una delegación preparatoria estadounidense.
Una voz destacada, como es la del ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, pidió a ambas partes que se concedan más tiempo porque, si bien existen verdaderos avances en las negociaciones, no parece que vayan a conseguir resolver sus diferencias antes del miércoles. En su discurso de clausura del Foro Diplomático de Antalia celebrado este fin de semana en su país, constató que ambos países están muy cerca de entenderse "pero todavía hay un par de desencuentros y hay que declarar una prórroga del alto el fuego".