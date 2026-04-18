Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y Donald Trump dejó una advertencia

El presidente norteamericano rechazó la decisión del régimen. Horas antes, el líder supremo de ese país, Mojtaba Khamenei, había afirmado que la Marina está preparada para “hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas”.
Irán volvió a tensar al máximo su enfrentamiento con Estados Unidos volver a cerrar el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. En ese contexto, su líder supremo, Mojtaba Khamenei, reapareció públicamente a través de Telegram y lanzó una advertencia directa: la Marina iraní está preparada para “hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas”.
El mensaje llega en medio de una rápida escalada luego de que Donald Trump confirmara que el bloqueo marítimo sobre Irán se mantendrá “plenamente en vigor”, incluso si Teherán habilita parcialmente el tránsito comercial. La respuesta iraní fue inmediata: primero permitió el paso limitado de buques y horas después volvió a cerrarlo, acusando a Washington de actuar con “piratería”.
En paralelo, el viceministro de Relaciones Exteriores, Saed Khatibzadeh, reforzó la postura oficial al afirmar que Estados Unidos “no puede imponer su voluntad” en la región ni condicionar el control del estrecho, clave para el comercio global de petróleo.
La respuesta de Trump llegó horas después. El mandatario norteamericano dijo que Irán no puede "chantajear" a Washington con amenazas. "Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez y no pueden chantajearnos”, sostuvo.
El control del Estrecho de Ormuz es uno de los principales instrumentos de presión de Irán. Por allí circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción tiene impacto inmediato en los mercados energéticos.
El mando militar iraní confirmó que el paso volvió a quedar bajo “estricta gestión” de sus fuerzas y advirtió que no se permitirá la navegación mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre sus puertos. La medida revierte la breve apertura que Teherán había presentado como un gesto de “buena fe”.
La decisión reaviva temores de una crisis energética global. Tras una leve baja en los precios del crudo ante expectativas de negociación, el endurecimiento del conflicto podría impulsar nuevamente las cotizaciones al alza.
A pesar del aumento de la tensión, persisten canales diplomáticos. Funcionarios de Pakistán aseguran que ambas potencias aún buscan un acuerdo antes del vencimiento del alto el fuego previsto para el 22 de abril.
El canciller paquistaní, Ishaq Dar, consideró que la reciente tregua en Líbano es una señal alentadora para destrabar las negociaciones. En ese marco, el jefe del ejército, Asim Munir, viajó a Teherán, mientras el primer ministro Shehbaz Sharif mantuvo reuniones con líderes regionales en Turquía.
Se espera que Islamabad sea sede de una nueva ronda de conversaciones entre Washington y Teherán en los próximos días. Sin embargo, el endurecimiento de las posiciones y la disputa por el control marítimo plantean un escenario incierto, donde la diplomacia corre contra el reloj frente al riesgo de una escalada mayor.
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