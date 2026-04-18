Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y Donald Trump dejó una advertencia

El pulso por Ormuz

El control del Estrecho de Ormuz es uno de los principales instrumentos de presión de Irán. Por allí circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción tiene impacto inmediato en los mercados energéticos.

El mando militar iraní confirmó que el paso volvió a quedar bajo “estricta gestión” de sus fuerzas y advirtió que no se permitirá la navegación mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre sus puertos. La medida revierte la breve apertura que Teherán había presentado como un gesto de “buena fe”.

La decisión reaviva temores de una crisis energética global. Tras una leve baja en los precios del crudo ante expectativas de negociación, el endurecimiento del conflicto podría impulsar nuevamente las cotizaciones al alza.

A pesar del aumento de la tensión, persisten canales diplomáticos. Funcionarios de Pakistán aseguran que ambas potencias aún buscan un acuerdo antes del vencimiento del alto el fuego previsto para el 22 de abril.

El canciller paquistaní, Ishaq Dar, consideró que la reciente tregua en Líbano es una señal alentadora para destrabar las negociaciones. En ese marco, el jefe del ejército, Asim Munir, viajó a Teherán, mientras el primer ministro Shehbaz Sharif mantuvo reuniones con líderes regionales en Turquía.

Se espera que Islamabad sea sede de una nueva ronda de conversaciones entre Washington y Teherán en los próximos días. Sin embargo, el endurecimiento de las posiciones y la disputa por el control marítimo plantean un escenario incierto, donde la diplomacia corre contra el reloj frente al riesgo de una escalada mayor.