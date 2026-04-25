El hijo de Donald Trump apoya la soberanía argentina en las Islas Malvinas

La disputa estalló luego de que una filtración de documentos internos del Pentágono revelara que el gobierno de Estados Unidos analiza retirar el respaldo diplomático tradicional a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas. La medida, que surge como una posible represalia ante la negativa de Londres de sumarse a las operaciones militares contra Irán, podría significar un cambio histórico en la relación bilateral y un guiño hacia el reclamo de soberanía de la Argentina.

La información, difundida en un principio por la agencia de noticias Reuters, detalló que la Casa Blanca evalúa reconsiderar su posición sobre las llamadas “posesiones imperiales” europeas. En este contexto, el apoyo a la administración británica en el archipiélago del Atlántico Sur estaría bajo revisión como parte de una serie de sanciones diplomáticas contra el gobierno del primer ministro Keir Starmer, a quien Trump criticó con dureza por su renuncia a participar en el conflicto en Medio Oriente.

Donald Trump imita el gesto de estar disparando. Hoy es un día clave para el conflicto en Medio Oriente. Donald Trump analizar retirar el apoyo diplomático de EE.UU. a la postura del Reino Unido en Malvinas.

Actualmente, el Departamento de Estado norteamericano reconoce formalmente la administración de facto del Reino Unido, pero admite la existencia de la reivindicación argentina.

Este posible viraje en la política exterior estadounidense coincide con un momento de máxima sintonía entre Donald Trump y el gobierno de Javier Milei. "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, reafirmó ayer el líder de La Libertad Avanza, al compartir un mensaje del canciller Pablo Quirno.

Las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur, a unos 500 kilómetros de la costa argentina, son ocupadas y administradas por el Reino Unido desde 1833 y reclamadas por Argentina desde entonces. La disputa, que incluyó una guerra en 1982 que se saldó con la derrota argentina, se mantiene abierta en el ámbito diplomático internacional y constituye uno de los principales conflictos territoriales vigentes en la región.