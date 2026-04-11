La NASA celebró el éxito de Artemis II: cuándo proyecta volver a la luna

Desde lo técnico, la misión dejó cifras contundentes: la nave recorrió más de 1,13 millones de kilómetros, alcanzó una velocidad máxima de 39.700 km/h y amerizó a sólo 1,6 kilómetros del punto previsto, lo que fue considerado un logro de alta precisión.

Captura de pantalla 2026-04-11 095345 Tras más de un millón de kilómetros recorridos, la misión Artemis II finalizó con el exitoso amerizaje de la nave Orión.

También se informó que especialistas ya analizan el estado del escudo térmico, uno de los puntos bajo observación tras antecedentes en Artemis I. Además, se detectó una fuga en el sistema de control de presión, que está siendo investigada.

Durante la conferencia, los funcionarios destacaron el momento en que, tras seis minutos de incomunicación, el comandante Reid Wiseman confirmó desde la cápsula: “Vaya viaje. Estamos estables. Los cuatro estamos bien”, lo que llevó alivio inmediato al equipo en Tierra.

Finalmente, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que el foco ahora está puesto en el desarrollo de Artemis III. “Queremos regresar a la superficie lunar, construir una base y no volver a abandonar la Luna”, afirmó.

La agencia definió a Artemis II como “el inicio de una nueva era en la exploración espacial”, con la mirada puesta en una presencia humana sostenida más allá de la Tierra.