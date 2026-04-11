La NASA celebró el éxito de Artemis II: cuándo proyecta volver a la luna

Tras el amerizaje de la cápsula Orión, la agencia destacó el hito como un punto de inflexión. "Es la expedición más importante en décadas", dijo. Y confirmó que avanzará hacia una base permanente en la superficie lunar.
La NASA celebró el éxito de la misión Artemis II con una conferencia de prensa realizada tras el amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, que marcó el regreso de una tripulación humana desde las cercanías de la Luna por primera vez en más de 50 años.
Del encuentro participaron referentes clave del programa, entre ellos Lori Glaze, Amit Kshatriya, Rick Henfling, Shaw Quinn y Howard Hu, quienes coincidieron en que la misión representa un punto de inflexión en la exploración espacial. “Es la expedición más importante en décadas”, afirmó Kshatriya, al tiempo que remarcó que el desafío ahora será profundizar el camino hacia nuevas misiones tripuladas.
En ese sentido, Glaze subrayó que el objetivo inmediato apuntará a avanzar hacia un nuevo alunizaje en 2028. “Lo que vivimos hoy fue una inspiración, pero también un desafío. Vamos a trabajar incansablemente para pisar la Luna nuevamente”, sostuvo. También destacó el momento del descenso como uno de los más emotivos, cuando la cápsula completó con éxito el amerizaje.
Por su parte, el director de vuelo, Rick Henfling, hizo foco en uno de los momentos más críticos de la misión: el blackout durante el reingreso. “Es breve, pero crucial. No sabemos qué ocurre con la tripulación en ese lapso, y eso genera mucha expectativa”, explicó.
Desde lo técnico, la misión dejó cifras contundentes: la nave recorrió más de 1,13 millones de kilómetros, alcanzó una velocidad máxima de 39.700 km/h y amerizó a sólo 1,6 kilómetros del punto previsto, lo que fue considerado un logro de alta precisión.
También se informó que especialistas ya analizan el estado del escudo térmico, uno de los puntos bajo observación tras antecedentes en Artemis I. Además, se detectó una fuga en el sistema de control de presión, que está siendo investigada.
Durante la conferencia, los funcionarios destacaron el momento en que, tras seis minutos de incomunicación, el comandante Reid Wiseman confirmó desde la cápsula: “Vaya viaje. Estamos estables. Los cuatro estamos bien”, lo que llevó alivio inmediato al equipo en Tierra.
Finalmente, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que el foco ahora está puesto en el desarrollo de Artemis III. “Queremos regresar a la superficie lunar, construir una base y no volver a abandonar la Luna”, afirmó.
La agencia definió a Artemis II como “el inicio de una nueva era en la exploración espacial”, con la mirada puesta en una presencia humana sostenida más allá de la Tierra.
comentar