La NASA suspendió el proyecto "Gateway" y van a construir una base permanente en la Luna

El director de la NASA, Jared Isaacman, anunció que pausarán el plan "Gateway" y pondrán todas las fichas en una infraestructura sobre la superficie lunar.
El director de la NASA confirmó que la agencia tiene la intención de suspender el proyecto "Gateway", la estación que iba a orbitar la Luna. Según el jefe de la agencia, Jared Isaacman, el nuevo plan es poner el foco en "construir una base lunar" directamente sobre la superficie. La idea es pausar la estación en su forma actual y crear la infraestructura que permita operaciones sostenidas en el suelo del satélite.
Isaacman, que se puso al frente de la NASA a finales del año pasado, aclaró que a pesar de los desafíos con algunos equipos, van a reutilizar el hardware que sirva y aprovecharán los compromisos de socios internacionales, como la Agencia Espacial Europea, para apoyar estos nuevos objetivos. El anuncio llega de la mano de una reestructuración profunda del programa Artemis, que busca que los estadounidenses vuelvan a la Luna para establecerse de forma permanente y, de paso, preparar el terreno para llegar a Marte.
La noticia de frenar el proyecto orbital no sorprendió a todos, ya que "Gateway" venía recibiendo bastantes críticas por ser considerado un desperdicio de recursos o una distracción de las ambiciones lunares reales. El objetivo de volver a pisar la Luna para 2028 sigue en pie, pero ahora se modificará el calendario de vuelos para hacer una misión de prueba antes del alunizaje definitivo, buscando mejorar la experiencia de lanzamiento.
Mientras tanto, la revisión estratégica ocurre en medio de los retrasos de la misión Artemis 2, que ahora está programada para principios de abril y espera realizar el primer sobrevuelo lunar en más de 50 años. En paralelo, se confirmó que SFL Missions se encargará de fabricar ocho satélites para la misión HelioSwarm. Estos aparatos, que pesarán unos 150 kg, volarán en formaciones complejas en la órbita alta para medir el flujo de energía del viento solar y cómo impacta en la tecnología terrestre y lunar.
Robert E. Zee, CEO de SFL Missions, se mostró entusiasmado por participar en esta misión científica que dará información clave sobre la atmósfera del Sol y nuestra burbuja magnética protectora. Estos satélites usarán sistemas de propulsión de última generación y transpondedores especiales para ubicarse, ya que a esa altura el GPS no llega. Con 36 satélites en desarrollo, la empresa canadiense se posiciona como una pieza fundamental en esta nueva etapa de exploración que la NASA está rediseñando por completo.
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