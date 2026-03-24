La NASA suspendió el proyecto "Gateway" y van a construir una base permanente en la Luna

luna La NASA confirmó que construirán una infraestructura sobre el terreno de la Luna.

Isaacman, que se puso al frente de la NASA a finales del año pasado, aclaró que a pesar de los desafíos con algunos equipos, van a reutilizar el hardware que sirva y aprovecharán los compromisos de socios internacionales, como la Agencia Espacial Europea, para apoyar estos nuevos objetivos. El anuncio llega de la mano de una reestructuración profunda del programa Artemis, que busca que los estadounidenses vuelvan a la Luna para establecerse de forma permanente y, de paso, preparar el terreno para llegar a Marte.