León XIV celebró su primera Misa de Pascua: "¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz!"

Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, donde brindó el mensaje pascual y la bendición 'urbi et orbi', el Papa remarcó que "la paz que Jesús nos da no es una que simplemente silencia las armas, sino una que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros".

"¡Convirtámonos a la paz de Cristo! ¡Hagamos oír el clamor de paz que brota del corazón!”, insistió el Santo Padre, que sorprendió a todos al convocar a los católicos a una vigilia de oración por la paz que celebrará en la Basílica de San Pedro el próximo sábado 11 de abril.

pascualeonxiv "¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz!", expresó León XIV.

"Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes ante la muerte de miles de personas", afirmó el Santo Padre. Y enseguida, retomó una expresión del Papa Francisco, "quien hace justo un año, desde esta logia, dirigió al mundo sus últimas palabras para denunciar esa actitud colectiva: 'Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los tantos conflictos que afectan a diversas partes del mundo'".

Al citar a san Agustín, apeló a "amar la resurrección", convencido de que "el mal no tiene la última palabra porque ha sido vencido por el Resucitado".

León XIV apeló a la Resurrección de Cristo como "antídoto" frente a esta realidad y llamó a los fieles a ser portadores de esperanza. Y en el cierre de su mensaje, pidió que "Cristo, en nuestra Pascua, nos bendiga y done su paz al mundo entero".