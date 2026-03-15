León XIV volvió a pedir frenar la guerra en Medio Oriente

Atroz violencia de la guerra

Durante su mensaje, León XIV denunció que los pueblos de Medio Oriente “sufren la atroz violencia de la guerra” y lamentó el impacto humanitario que dejó el conflicto en las últimas semanas. Según señaló, miles de personas murieron y muchas otras se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

También expresó su cercanía con las víctimas de los ataques que afectaron infraestructuras civiles. “Renuevo mi cercanía orante a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques que han golpeado escuelas, hospitales y centros habitados”, manifestó.

El pontífice mostró además su preocupación por la situación en Líbano, país que visitó en diciembre durante su primer viaje internacional. Allí, esta semana murió un sacerdote maronita tras ser alcanzado por un proyectil durante un bombardeo.

Caminos del diálogo

“Espero caminos de diálogo que puedan sostener a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis en curso por el bien común de todos los libaneses”, señaló.

Misa en una parroquia

Horas más tarde, durante una misa celebrada en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Ponte Mammolo, en las afueras de Roma, el pontífice volvió a referirse a los conflictos armados y llamó a abandonar la guerra como método para resolver disputas.

En su homilía, León XIV sostuvo que muchos pueblos siguen sufriendo por enfrentamientos violentos provocados por “la absurda pretensión de resolver los problemas y las diferencias con la guerra”.

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“Muchos hermanos y hermanas nuestros sufren a causa de conflictos violentos. Lo que hace falta es dialogar sin tregua por la paz”, remarcó.

El Papa también criticó a quienes intentan justificar la violencia en nombre de la religión. Según afirmó, Dios “no puede ser reclutado por las tinieblas”, sino que representa un mensaje de esperanza y reconciliación.

Durante su visita a la parroquia romana, el pontífice destacó además el trabajo social que esa comunidad desarrolla desde hace 90 años, especialmente en la asistencia a sectores vulnerables.

En ese marco, valoró las iniciativas de apoyo a migrantes que buscan integrarse en la sociedad italiana, aprender el idioma, acceder a una vivienda y conseguir un empleo digno.

Asimismo, denunció que las dificultades de los sectores más vulnerables suelen agravarse por quienes “sin escrúpulos” se aprovechan de la situación de necesidad para obtener beneficios propios.

La visita a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús marcó la última etapa del recorrido pastoral que el Papa realizó durante la Cuaresma por distintas comunidades de la diócesis de Roma. Antes de la misa, el pontífice mantuvo un encuentro con niños, familias, ancianos, enfermos y personas sin hogar.