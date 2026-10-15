Esta sesión, que duró poco más de treinta minutos, fue una de las pocas veces en las que se les pudo escuchar hablar desde que fueron presentados ante la Justicia estadounidense el pasado mes de enero tras su arresto en Venezuela y posterior traslado a Nueva York.

Ambos aseguraron al juez haber sido informados por sus abogados de la nueva acusación y haber recibido una copia en español de la misma.

Según explicó Maduro, sus abogados le explicaron "ayer" la nueva imputación por conspiración para cometer torturas. Aunque un poco más relajado que en enero, Maduro se mantuvo desafiante contra la acusación de Estados Unidos.

Hace diez meses, en la anterior lectura de cargos, el ex mandatario aseguró ser un "prisionero de guerra" fruto de su arresto, que calificó de "intervención militar".

Hellerstein aplaza el inicio del juicio

Tras escuchar a los acusados, la audiencia, que arrancó con media hora de retraso, se centró en el calendario previo al inicio del juicio, que Hellerstein aplazó del 1 de junio de 2027 al 14 de junio.

La Fiscalía entregó una propuesta al juez que previamente había trabajado con la defensa, según indicó Barry Pollack, uno de los abogados de Maduro.

Hellerstein, de 91 años, mostró dificultades para hablar en algunos momentos y motivó largos silencios mientras consideraba la propuesta.

Pollack pidió al magistrado más tiempo para preparar las mociones a los nuevos cargos presentados y para seguir adelante con su alegación de inmunidad soberana, con la que buscan eximir a Maduro de los cargos que pesan contra él. La próxima audiencia tendrá lugar a mediados de diciembre.