Se sumó la confirmación de la pérdida del Cape Dao, un buque de carga seca a granel con bandera de Antigua y Barbuda. Según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia de la ONU encargada del transporte marítimo, publicados este miércoles, la embarcación se hundió cerca de Ormuz tras el impacto de un proyectil el 23 de septiembre.

Al menos una decena de embarcaciones fueron sido atacadas en el estratégico paso marítimo, o en sus proximidades, desde el domingo. Desde inicios de octubre, se han reportado 23 ataques, casi el doble del promedio mensual de incidentes registrados desde el comienzo de la guerra.

Nueva suba del petróleo

Los ataques al transporte marítimo y un nuevo golpe de los hutíes contra Saudi Aramco impulsaron este miércoles los precios del petroleo. El Brent subía un 0,82%, a 106,56 dólares por barril, mientras el WTI estadounidense avanzaba un 1,55%, a 95,60 dólares, y alcanzaba un máximo de tres semanas.

Giovanni Staunovo, analista de UBS, vinculó la suba con los ataques en Ormuz y los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes. Según explicó, “los actores del mercado siguen preocupados por la disminución de las exportaciones petroleras en la región”.