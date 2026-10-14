Un barco fue hundido y otras naves fueron atacadas, según informaron desde la MPA. Estos hechos repercutieron en la suba del crudo.
El barco portacontenedores GFS Pride se incendió antes de hundirse en el estrecho de Ormuz luego de un presunto ataque con proyectiles desconocidos, informó este miércoles la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA), que indicó también que los 21 tripulantes del navío fueron evacuados a salvo.
En tanto, otro buque, el GFS Giselle, sufrió daños en el casco, pero logró llegar por sus propios medios a un fondeadero seguro por lo que los 22 tripulantes resultaron ilesos, informó MPA a la prensa.
Los ataques tuvieron lugar entre el martes y el miércoles, mientras las embarcaciones transitaban por el estrecho de Ormuz, oportunidad en la que ambas embarcaciones habrían sido alcanzadas por proyectiles desconocidos.
En tanto, la Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán informó que un portacontenedores se hundió en el sur del estrecho después de chocar contra una mina naval e incendiarse.
Se sumó la confirmación de la pérdida del Cape Dao, un buque de carga seca a granel con bandera de Antigua y Barbuda. Según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia de la ONU encargada del transporte marítimo, publicados este miércoles, la embarcación se hundió cerca de Ormuz tras el impacto de un proyectil el 23 de septiembre.
Al menos una decena de embarcaciones fueron sido atacadas en el estratégico paso marítimo, o en sus proximidades, desde el domingo. Desde inicios de octubre, se han reportado 23 ataques, casi el doble del promedio mensual de incidentes registrados desde el comienzo de la guerra.
Los ataques al transporte marítimo y un nuevo golpe de los hutíes contra Saudi Aramco impulsaron este miércoles los precios del petroleo. El Brent subía un 0,82%, a 106,56 dólares por barril, mientras el WTI estadounidense avanzaba un 1,55%, a 95,60 dólares, y alcanzaba un máximo de tres semanas.
Giovanni Staunovo, analista de UBS, vinculó la suba con los ataques en Ormuz y los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes. Según explicó, “los actores del mercado siguen preocupados por la disminución de las exportaciones petroleras en la región”.
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