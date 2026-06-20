Seis detenidos por la muerte de una joven que cayó de un puente en Brasil

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La tragedia ocurrió cuando Maria Eduarda, oriunda de la localidad de Jandira, fue llevada hasta el borde del puente y lanzada al vacío sin estar correctamente sujetada al sistema de seguridad. De acuerdo con los investigadores, la cuerda que debía detener la caída no habría sido ajustada y quedó enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto.

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Una grabación realizada por testigos se convirtió en una de las principales pruebas del expediente. En las imágenes se observa cómo la joven es acompañada por los instructores hasta el lugar del salto y luego cae sin que se hubiera completado la revisión final de los elementos de seguridad.

Los testimonios reunidos por la Policía indicaron además que los responsables no habrían realizado el control obligatorio del equipo antes de la actividad. La hipótesis central de los investigadores apunta a que hubo fallas graves en el procedimiento previo y falta de medidas básicas de prevención.

Otro elemento que forma parte de la causa es que el grupo que organizaba los saltos no funcionaba como una empresa formalmente registrada. La falta de una estructura legal y controles habilitantes también es analizada por las autoridades.

La Justicia brasileña deberá determinar ahora si existió negligencia o si los responsables asumieron el riesgo de realizar una actividad extrema sin las garantías necesarias. Mientras tanto, familiares y allegados de la joven continúan reclamando respuestas por una muerte que conmocionó a la comunidad local.