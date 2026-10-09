I have just concluded a highly successful discussion with President Vladimir Putin, of Russia, wherein it was agreed that Russia will immediately supply over 300,000 Tons of Diesel Fuel to the American and Global Marketplace, another 500,000 Tons during the month of November, and… pic.twitter.com/1bED6Q3KV7 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 9, 2026

Trump considera que es una medida "de gran importancia" y asegura que el objetivo es "lograr precios más bajos para los estadounidenses, especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad".

El anuncio llega en un momento de máxima preocupación en la Casa Blanca y en el Partido Republicano por los datos que marcan las encuestas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y que dan una ventaja de unos siete puntos a los demócratas.

Los sondeos muestran que territorios tradicionalmente republicanos están apoyando a los demócratas, especialmente por el malestar ciudadanos por el alto precio de la gasolina y las dificultades para afrontar el costo de la vida.

A lo largo de esta semana Trump ya había apuntado a la posibilidad de una conversación con Putin, aunque en el contexto de obtener información sobre la peste rusa que acabó con la vida de una trabajadora en un laboratorio en Siberia.