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Un impactante asteroide cruzó el cielo de Estados Unidos y Canadá durante la mañana

El asteroide, de unas 7 toneladas, se desintegró sobre el estado de Ohio provocando una fuerte onda expansiva y estruendos que sorprendieron a los vecinos.

Una brillante bola de fuego fue observada en la mañana de este martes en Estados Unidos por numerosos testigos de Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Míchigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Virginia, el Distrito de Columbia y la provincia canadiense de Ontario, informó la NASA.

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Imágenes del asteroide que pasó por varios estados de Estados Unidos y por Canadá.

El objeto, un asteroide de casi 1,8 metros de diámetro y unas 7 toneladas, se hizo visible sobre el lago Erie, al norte de Ohio, y avanzó al sureste a unos 72.000 kilómetros por hora antes de fragmentarse sobre Valley City. Sus restos continuaron hacia el sur, provocando la caída de meteoritos cerca del condado de Medina (Ohio).

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Imágenes del asteroide pasando por el cielo de Ohio, Estados Unidos.

El fragmento de roca espacial liberó energía equivalente a 250 toneladas de TNT, generando una onda expansiva que alcanzó el suelo y causó estruendos percibidos por la población. Según los datos oficiales, el fenómeno fue visible en una amplia franja del territorio norteamericano, captando la atención de miles de personas que reportaron la intensa estela de luz y el posterior impacto acústico producto de la desintegración de la masa en la atmósfera.

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