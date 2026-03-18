Un impactante asteroide cruzó el cielo de Estados Unidos y Canadá durante la mañana

ssstwitter.com_1773831529836 Imágenes del asteroide pasando por el cielo de Ohio, Estados Unidos.

El fragmento de roca espacial liberó energía equivalente a 250 toneladas de TNT, generando una onda expansiva que alcanzó el suelo y causó estruendos percibidos por la población. Según los datos oficiales, el fenómeno fue visible en una amplia franja del territorio norteamericano, captando la atención de miles de personas que reportaron la intensa estela de luz y el posterior impacto acústico producto de la desintegración de la masa en la atmósfera.