Irán llegó a EE.UU. para debutar en el Mundial bajo un fuerte operativo policial

El seleccionado asiático arribó a Los Ángeles para enfrentar a Nueva Zelanda y comenzó los preparativos para un partido marcado por estrictas medidas de seguridad.
La selección de Irán aterrizó este domingo en Los Ángeles para disputar su debut en el Mundial 2026 frente a Nueva Zelanda. El equipo dirigido por Amir Ghalenoei llegó procedente de Tijuana, donde instaló su centro de operaciones durante el torneo, y fue trasladado bajo un importante operativo policial hacia el hotel de concentración. El encuentro se jugará este lunes desde las 22 y marcará el inicio del camino del conjunto asiático en el Grupo G.
La delegación iraní completó así su ingreso a territorio estadounidense después de varios días de preparación en México. Debido a restricciones migratorias impuestas por las autoridades norteamericanas, el seleccionado decidió establecer su base fuera de Estados Unidos y viajar únicamente para los compromisos mundialistas. El estreno ante Nueva Zelanda aparece como una oportunidad clave para comenzar con una victoria en una zona que también integran Bélgica y Egipto.
Dentro de la cancha, Irán buscará respaldar el crecimiento que mostró en los últimos años a nivel internacional. Con Mehdi Taremi como principal referencia ofensiva y una base de futbolistas con experiencia en competencias de primer nivel, el Team Melli intentará dar un paso histórico y alcanzar por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo. Actualmente ocupa un lugar destacado entre las selecciones asiáticas y llega al certamen con expectativas de pelear por la clasificación.
La llegada del plantel estuvo acompañada por un amplio despliegue de seguridad en medio de la tensión política que rodea a la delegación. Las autoridades reforzaron los controles en el aeropuerto, el hotel y los alrededores del estadio ante la posibilidad de manifestaciones vinculadas a la situación que atraviesa Medio Oriente. En Los Ángeles reside una de las comunidades iraníes más numerosas fuera de su país, un factor que mantiene la atención puesta también fuera del terreno de juego.
Más allá de ese contexto, el objetivo del seleccionado es concentrarse exclusivamente en la competencia. Después del choque ante Nueva Zelanda, Irán volverá a presentarse en Los Ángeles frente a Bélgica y cerrará la fase de grupos en Seattle contra Egipto. El equipo persa intentará aprovechar una generación experimentada para dejar atrás sus anteriores participaciones y convertirse en una de las sorpresas de la primera ronda.
comentar