Además, en el auto que utilizaron para escapar se encontró otro revólver, a la vez que se dispuso la intervención de peritos de la Policía Científica para resguardar la escena del crimen.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 26 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Damián Kirszenbaum, intervino en el caso y sospecha de un supuesto crimen por encargo.

Quién era Migales Viera

Migales Viera nació el 18 de diciembre de 1994 en Uruguay e ingresó a la Argentina en septiembre. Se identificaba como líder del clan La Mafilia, conocido como Los Puglia en el país vecino.

La organización, dedicada al narcomenudeo, opera en la ciudad de Montevideo, mientras que el hombre se mudó recientemente a Punta del Este, donde abrió un restaurante.

Los investigadores creen que una persona relacionada con el narcotráfico en Uruguay sería la autora ideológica del hecho

El implicado, además, cuenta con antecedentes por hurtos cometidos cuando era menor de edad, homicidio, lesiones personales y narcotráfico.

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