Balearon a un joven en Mar del Plata para robarle el auto y pelea por su vida

Otros dos sospechosos actuaban como apoyo a bordo de una motocicleta y huyeron detrás del auto robado, lo que configura un accionar en poblado y en banda.

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Tras el ataque, la víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al HIGA, donde recibió las primeras curaciones y permanece internada en estado crítico.

Luego del llamado al 911, se desplegó un operativo policial en la zona para dar con los autores del hecho, aunque hasta el momento no se logró recuperar el vehículo ni identificar a los sospechosos.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía, que ordenó el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testigos para avanzar en la identificación de los responsables.