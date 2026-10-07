Caso Loan: María Victoria Caillava declaró por primera vez y aseguró: "Todo esto me afectó muchísimo"

Según su relato, el almuerzo terminó alrededor de las 13:40, cuando las mujeres se levantaron para lavar los platos y los chicos fueron hacia el fondo de la propiedad junto a Benítez. “En un momento desaparecieron todos”, afirmó ante los jueces.

La exfuncionaria también manifestó su cercanía con la abuela de Loan. “Siento un aprecio muy especial por la abuela Catalina”, expresó durante su declaración.

Caillava defendió su historia personal

En otro tramo de su testimonio, Caillava afirmó que quería que los jueces pudieran conocerla más allá de las acusaciones que pesan sobre ella.

“Quiero que me conozcan a mí como persona. Siento que este es el lugar ya que se han dicho muchas cosas y ensuciado mi apellido”, sostuvo.

La acusada contó que nació en Gobernador Martínez y que pasó su infancia en un paraje rural llamado Bonete, en una familia dedicada a la agricultura y al cultivo de tabaco. También remarcó que los hermanos de Loan, presentes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, “la conocen perfectamente”.

“Nunca tuve un problema con ningún chico”, afirmó, antes de referirse al impacto que tuvo la investigación sobre su vida: “Todo esto me afectó muchísimo”.

Caillava también defendió su trayectoria laboral y sus bienes. “Toda mi vida trabajé y colaboré, tengo por mi sacrificio todo lo que me gané”, sostuvo ante el tribunal.

La exfuncionaria municipal es una de las siete personas detenidas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. También están imputados en ese tramo de la causa el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Las lagunas que la Justicia analiza drenar

En paralelo al desarrollo del juicio, la Justicia analiza un pedido de la querella para drenar dos lagunas ubicadas en la localidad correntina de 9 de Julio, identificadas como 1 y 4.

Los lugares ya habían sido inspeccionados mediante rastrillajes durante la investigación por la desaparición de Loan, aunque en esos procedimientos no se habían encontrado elementos relevantes para la causa.

Además, este jueves está previsto que declaren ante el Tribunal Federal de Corrientes Jorge Luciano Berton, hijo de Caillava e integrante de la Policía Federal; Mario Justo González, conocido como “Guacha”; y la policía Silvana Beatriz Romero.