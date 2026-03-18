Cayó el "viudo negro" acusado de asesinar al profesor universitario en Caballito

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del docente David Walter Aguirre, de 55 años. Uno sería el autor del hecho y el otro actuó como cómplice.
Dos sospechosos por el crimen del docente universitario David Walter Aguirre, de 55 años, en su departamento del barrio porteño de Caballito, a comienzos de marzo, fueron detenidos en la localidad bonaerense de Tres de Febrero tras una exhaustiva investigación, confirmaron fuentes policiales.
Uno de ellos está acusado de ser el "viudo negro" que mató al docente y el otro está señalado como su cómplice, quienes atacaron a Aguirre el 4 de marzo, en su casa, ubicada en la calle Hidalgo al 300. Las autoridades informaron que la víctima estaba maniatada con precintos y con un trapo en la boca.
Desde un comienzo de la pesquisa, los investigadores tuvieron como principal hipótesis que se trató de un caso de un “viudo negro”, debido a que los ingresos a la vivienda no estaban forzados, por lo que Aguirre conocía al agresor, y la casa se encontraba revuelta, informaron fuentes allegadas a la investigación
Con el paso de los días, los encargados de la causa comenzaron a seguir el rastro de un hombre que había ingresado al departamento de Aguirre y se retiró horas después.
Luego de las investigaciones, que incluyeron el análisis de las cámaras de la zona, los detectives determinaron que el principal involucrado se escondía en la casa de un amigo en el barrio de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, por lo que se realizó el allanamiento en el que ambos sospechosos fueron detenidos.
Las detenciones de los sospechosos estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones Comunales 6 (DIC6) de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Un dato aportado por las fuentes es que el principal acusado del homicidio ya era investigado por otro hecho del tipo “viudo negro” ocurrido el 10 de febrero último, también en Caballito, donde la víctima resultó herida de dos balazos.
La pesquisa actual se desarrolló con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 58, a cargo de Jorge Héctor Emilio Fernández.
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