Cayó el "viudo negro" acusado de asesinar al profesor universitario en Caballito

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Luego de las investigaciones, que incluyeron el análisis de las cámaras de la zona, los detectives determinaron que el principal involucrado se escondía en la casa de un amigo en el barrio de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, por lo que se realizó el allanamiento en el que ambos sospechosos fueron detenidos.

Las detenciones de los sospechosos estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones Comunales 6 (DIC6) de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Un dato aportado por las fuentes es que el principal acusado del homicidio ya era investigado por otro hecho del tipo “viudo negro” ocurrido el 10 de febrero último, también en Caballito, donde la víctima resultó herida de dos balazos.

La pesquisa actual se desarrolló con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 58, a cargo de Jorge Héctor Emilio Fernández.