Colombia: una paloma mensajera fue atrapada en una cárcel con una "carga" para los presos

El ave fue interceptada en el techo de una prisión de Girón. Llevaba un pequeño arnés en el lomo con una carga envuelta en plástico.
Una escena insólita sorprendió a los guardias de una cárcel de Colombia: una paloma fue interceptada cuando intentaba ingresar al penal con dos cables para cargadores de celular atados al cuerpo.
El episodio ocurrió el domingo 4 de octubre en la cárcel de Palogordo, en el municipio de Girón, Santander. Los integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encontraron al ave en el sector conocido como Portal Uno y registraron el procedimiento en video.
La paloma tenía un arnés artesanal sujeto a sus alas y una pequeña carga envuelta en plástico sobre el lomo. Al revisarla, los agentes descubrieron que se trataba de dos cables para cargadores de celulares.
Durante la requisa, uno de los guardias explicó que el peso de la carga dificultaba el movimiento del animal. “La paloma ahí, por el peso, no puede volar”, se escucha decir en la grabación.
Los funcionarios retiraron el paquete y dejaron registrado el procedimiento. Según la información difundida por el Inpec, el ave habría tenido como destino alguno de los patios de la prisión.
El curioso episodio rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde varios usuarios hicieron bromas sobre la utilización de la paloma como “mensajera” para ingresar objetos al penal.
Más allá del humor, el caso generó preocupación entre las autoridades. El concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal cuestionó que se utilicen animales para este tipo de maniobras y reclamó que se identifique a los responsables.
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