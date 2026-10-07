Colombia: una paloma mensajera fue atrapada en una cárcel con una "carga" para los presos

Los funcionarios retiraron el paquete y dejaron registrado el procedimiento. Según la información difundida por el Inpec, el ave habría tenido como destino alguno de los patios de la prisión.

El curioso episodio rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde varios usuarios hicieron bromas sobre la utilización de la paloma como “mensajera” para ingresar objetos al penal.

Más allá del humor, el caso generó preocupación entre las autoridades. El concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal cuestionó que se utilicen animales para este tipo de maniobras y reclamó que se identifique a los responsables.