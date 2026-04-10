Comodoro Rivadavia: fuertes acusaciones cruzadas entre los padres de Ángel

Mientras avanza la investigación, el padre cuestionó a la Justicia y la madre negó haber tenido responsabilidad en el hecho.
La muerte de Ángel, el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, es investigada por la Justicia luego de que falleciera tras una descompensación en su casa. El caso dio un giro tras detectarse una lesión cerebral, lo que puso en duda la hipótesis inicial de una muerte natural y abrió un escenario de fuertes tensiones entre sus padres.
En ese contexto, tanto el padre como la madre del menor realizaron declaraciones públicas con versiones contrapuestas sobre lo ocurrido y el entorno en el que vivía el niño.
Luis López apuntó con dureza contra la Justicia y aseguró que intentó intervenir para proteger a su hijo, pero que nunca fue escuchado. “Yo jamás quise tener conflicto con esa mujer. No sé por qué me pusieron la perimetral”, expresó.
Según relató, su intención era poder cuidar al niño cuando la madre no podía hacerlo. “Lo único que le decía era: ‘¿Por qué no me entregás el nene? Nosotros lo cuidamos’”, sostuvo.
El hombre remarcó que realizó múltiples intentos para advertir a las autoridades. “Nunca me recibió nadie. Nadie me recibió, nadie”, afirmó.
También cuestionó el accionar judicial y de los organismos de protección. “Protección fue una sola vez cuando le entregaron al nene y después no fueron más”, aseguró. En esa línea, agregó que, según le comentaban desde la colonia, “iba con hambre”.
Frente a las acusaciones de violencia en su contra, respondió: “Si yo era violento, ¿por qué mi hijo siempre quería estar conmigo? Mi hijo siempre pedía venir conmigo”, planteó.
Mariela Altamirano negó cualquier responsabilidad en la muerte del niño. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, afirmó.
Según su relato, el día del hecho el nene se descompensó mientras dormía y, al advertir que no respiraba, intentó reanimarlo y pidió ayuda de inmediato.
También sostuvo que busca que se esclarezca lo ocurrido. “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le hicimos nada”, expresó.
Además, hizo referencia al vínculo con el padre del menor y denunció que durante la relación sufrió situaciones de violencia, en medio de un conflicto previo por la tenencia.
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