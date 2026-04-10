Comodoro Rivadavia: fuertes acusaciones cruzadas entre los padres de Ángel

Luis el papá de Ángel apuntó contra la Justicia por la muerte de

Según relató, su intención era poder cuidar al niño cuando la madre no podía hacerlo. “Lo único que le decía era: ‘¿Por qué no me entregás el nene? Nosotros lo cuidamos’”, sostuvo.

El hombre remarcó que realizó múltiples intentos para advertir a las autoridades. “Nunca me recibió nadie. Nadie me recibió, nadie”, afirmó.

También cuestionó el accionar judicial y de los organismos de protección. “Protección fue una sola vez cuando le entregaron al nene y después no fueron más”, aseguró. En esa línea, agregó que, según le comentaban desde la colonia, “iba con hambre”.

Frente a las acusaciones de violencia en su contra, respondió: “Si yo era violento, ¿por qué mi hijo siempre quería estar conmigo? Mi hijo siempre pedía venir conmigo”, planteó.

Caso Ángel el fiscal confirmó la lesión cerebral y dijo que la m

Qué dijo la madre

Mariela Altamirano negó cualquier responsabilidad en la muerte del niño. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, afirmó.

Según su relato, el día del hecho el nene se descompensó mientras dormía y, al advertir que no respiraba, intentó reanimarlo y pidió ayuda de inmediato.

También sostuvo que busca que se esclarezca lo ocurrido. “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le hicimos nada”, expresó.

Además, hizo referencia al vínculo con el padre del menor y denunció que durante la relación sufrió situaciones de violencia, en medio de un conflicto previo por la tenencia.