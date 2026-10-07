En una escuela de la zona norte de la capital, las autoridades secuestraron un revólver, balas, un cuchillo y una manopla de acero que un grupo de alumnos había llevado al colegio.

Otro antecedente fue con un estudiante de un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) ingresó al colegio con una réplica de arma de fuego y amenazó a sus compañeros.