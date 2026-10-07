El episodio ocurrió en barrio Alberdi y el arma sería de la mamá de la nena, miembro de la policía. Hubo otros hechos similares en la provincia.

Una alumna de primer grado fue a la escuela con un arma en su mochila, en un alarmante hecho que ocurrió este miércoles por la mañana en un establecimiento ubicado en el barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba.

Según las primeras versiones, la niña habría tenido acceso al arma porque su mamá sería integrante de la policía. De todos modos, no se precisó cómo llegó el arma a la mochila ni si estaba cargada, según informó ElDocetv.

Ocurrió en Córdoba.

Ocurrió en Córdoba.

Los antecedentes en Córdoba

Este hecho no es el primero de este tipo en Córdoba. Entre fines de agosto y principios de septiembre, se registraron al menos dos situaciones similares en colegios cordobeses.

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En una escuela de la zona norte de la capital, las autoridades secuestraron un revólver, balas, un cuchillo y una manopla de acero que un grupo de alumnos había llevado al colegio.

Otro antecedente fue con un estudiante de un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) ingresó al colegio con una réplica de arma de fuego y amenazó a sus compañeros.

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