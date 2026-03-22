Crimen en Cañuelas una discusión terminó con un hombre muerto en la calle

Era vigilador en un barrio cerrado

La víctima trabajaba como vigilador privado en el barrio cerrado Altos del Carmen, sobre la Ruta 205, y se dirigía a iniciar su turno cuando ocurrió el hecho. Llevaba más de un año en ese empleo y, según indicaron fuentes cercanas, mantenía una rutina habitual que incluía ese recorrido en bicicleta durante la madrugada.

victima

El avance de la causa estuvo apoyado en el análisis de imágenes del Centro de Operaciones Municipal (COM) y en testimonios recogidos entre vecinos de la zona. Esos elementos permitieron identificar a los presuntos agresores, dos jóvenes de 22 y 23 años que fueron localizados y detenidos pocas horas después.

Los sospechosos fueron identificados como Alan David Mendoza y Franco Ezequiel Guillermo. Según trascendió, uno de ellos registra un antecedente por resistencia a la autoridad. Ambos permanecen detenidos y serán indagados en sede judicial en las próximas horas.

Mientras tanto, durante la mañana del domingo se desplegó un operativo en la cuadra donde ocurrió el hecho. Personal de la morgue policial retiró el cuerpo cerca de las 10, en un procedimiento que incluyó la preservación de la escena y la restricción del tránsito, lo que generó conmoción entre los vecinos.

La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Cañuelas. La fiscalía dispuso una serie de medidas, entre ellas pericias, toma de declaraciones y el relevamiento de nuevas imágenes, con el objetivo de esclarecer en detalle cómo se desencadenó la secuencia que terminó con la muerte de Bastiano.

Por estas horas, los investigadores intentan determinar con precisión el contexto de la pelea y el grado de participación de cada uno de los detenidos en un hecho que volvió a poner en foco la violencia en la vía pública.