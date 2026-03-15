Detuvieron al jefe de la barra de Tristán Suárez acusado de intento de homicidio

el cuervo1 Según la denuncia, la agresión incluyó golpes con un bate de béisbol hasta dejar inconsciente a la víctima.

Con las nuevas pistas, los agentes establecieron que el hombre frecuentaba una vivienda en Tristán Suárez, donde residiría su pareja, y montaron un operativo de vigilancia en la zona. Finalmente fue detenido en la vía pública, en el cruce de Salvador de Maio y Erratchu. El acusado, de 44 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza, imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa.