El misterioso último diálogo entre el presunto asesino de Agustina y un vecino

El principal sospechoso, Pablo Trionfini, se suicidó antes de que la policía de la localidad santafesina pudiera interrogarlo. Un vecino del hombre contó el último diálogo que mantuvo con el presunto femicida el día de la desaparición de la joven.

"Vino a la mañana (del domingo), estuvo acá con nosotros, tomando mate y hablando de pesca”, recordó Miguel Almeira, en diálogo con Clarín, en referencia a Trionfini. "Después, como a las 11, se fue a su casa como siempre y a eso de las cinco se cruza a pedirme la pala de punta para sacar lombrices”, detalló el vecino.

Sin embargo, de acuerdo al frentista, el acusado se fue con la pala y una botella cortada al medio en bicicleta y volvió media hora más tarde a devolverle la herramienta, que estaba rota. "'No sé si vamos a volver a vernos’ me dijo. No se me cruzó por la cabeza que iba a hacer esto”, agregó el hombre.