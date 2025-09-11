Encontraron muerto al turista argentino desaparecido en Río de Janeiro

Ainsworth había sido visto por última vez el domingo 7 de septiembre con vida al salir de su lugar hospedaje en la zona de Copacabana.

Alan, uno de sus hijos, señaló: "Entiendo que es un secuestro porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”.

“Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás, después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 9 de la noche. Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, indicó.

Antes del trágico desenlace del caso, Alan había declarado: “Desde el lunes a las 10 de la mañana estamos con mi hermano en Río. La policía de turistas está en investigación y el consulado argentino notificó a todas las autoridades para iniciar la búsqueda. Los hospitales públicos informaron que no recibieron a nadie con características similares”. .

De acuerdo con la denuncia de su familia, la madrugada del lunes comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, que incluyeron préstamos, transferencias y cambios de contraseñas. Denunciaron que le sacaron 3.500 dólares de su cuenta y que tramitaron un préstamo por $4.000.000.

También se detectó una fotografía tomada a las 7 de la mañana en un lugar desconocido, posiblemente sin que él se diera cuenta.

- Había viajado porque se le vencían unas millas de vuelo.

- Se había alojado en un Airbnb.

- El domingo antes de la medianoche dejó su alojamiento.

- Hoy a Alejandro Ainsworth lo hallaron muerto. pic.twitter.com/7N6bnjitlU — Vía Szeta (@mauroszeta) September 11, 2025

Quién era el turista argentino

Alejandro Ainsworth, conocido por sus amigos como “Alex”, tenía 54 años y había nacido en Campana, provincia de Buenos Aires. También vivió en Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero, pero su último domicilio era en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Según su perfil de Linkedin, era licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud, egresado del Instituto Universitario de la Fundación ISALUD en Buenos Aires.

El último cargo registrado en su perfil era el de gerente administrativo en Laboratorios LIACE, donde coordinaba la facturación a obras sociales y prepagas, además de la administración de recursos humanos y el control financiero.

También se desempeñaba como cotizador comercial en CROSMED y tenía una amplia experiencia en el sector salud, incluso trabajando como técnico en electrocardiogramas y dictando clases particulares desde hace más de dos décadas.