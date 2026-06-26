Fiscal federal pide la detención del exintendente de Lomas de Zamora en una causa por presunto enriquecimiento ilícito

En un descargo público, Cirio sostuvo que el dinero corresponde a ingresos obtenidos durante su actividad privada desde los 18 años. Además, afirmó que el material audiovisual sufrió "manipulaciones digitales" y aseguró que desde hace más de un año es víctima de intentos de extorsión vinculados con esas imágenes.

Actualmente, la modelo también está imputada en la causa. La investigación busca determinar si participó en presuntas maniobras de lavado de activos y si puede justificar el crecimiento de su patrimonio.

Mientras tanto, el patrimonio de Insaurralde continúa bajo peritaje contable en la Justicia Federal de Lomas de Zamora. La próxima decisión clave será la del juez Armella, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de detención formulado por el fiscal.