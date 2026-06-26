Fiscal federal pide la detención del exintendente de Lomas de Zamora en una causa por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Sergio Mola solicitó la detención del exjefe de Gabinete bonaerense en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La decisión quedó en manos del juez Luis Armella.
El fiscal federal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La solicitud deberá ser evaluada por el juez federal Luis Armella, quien definirá si hace lugar o no al planteo.
El expediente, iniciado en septiembre de 2023, volvió a cobrar impulso en los últimos días tras la difusión de un video en el que aparecen fajos de dólares en un vestidor atribuido a Jésica Cirio, expareja de Insaurralde. A partir de ese material, la fiscalía ordenó nuevas medidas para determinar el origen del dinero y avanzar sobre distintos aspectos patrimoniales de los involucrados.
La investigación comenzó luego de que se conocieran las imágenes de Insaurralde a bordo del yate "Bandido" junto a Sofía Clerici durante un viaje por el Mediterráneo. Ese episodio derivó en la renuncia del entonces funcionario provincial y dio origen a la causa judicial.
En los últimos días, la Justicia allanó dos propiedades de Cirio y de su expareja, Elías Piccirillo. Además, la modelo entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia para que los peritos intenten recuperar los archivos originales y sus metadatos, con el objetivo de establecer cuándo fueron grabados los videos y cuál es su procedencia.
En un descargo público, Cirio sostuvo que el dinero corresponde a ingresos obtenidos durante su actividad privada desde los 18 años. Además, afirmó que el material audiovisual sufrió "manipulaciones digitales" y aseguró que desde hace más de un año es víctima de intentos de extorsión vinculados con esas imágenes.
Actualmente, la modelo también está imputada en la causa. La investigación busca determinar si participó en presuntas maniobras de lavado de activos y si puede justificar el crecimiento de su patrimonio.
Mientras tanto, el patrimonio de Insaurralde continúa bajo peritaje contable en la Justicia Federal de Lomas de Zamora. La próxima decisión clave será la del juez Armella, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de detención formulado por el fiscal.
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