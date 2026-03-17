Giro en la causa del profesor asesinado en La Matanza: el detenido tendría deudas millonarias

Pereyra era una figura muy querida en la comunidad educativa local. Profesor de Geografía y apasionado por su profesión, sus colegas y alumnos lo describieron como un hombre trabajador que no dudaba en realizar turnos extra como chofer para sostener su economía. En ese contexto, la hipótesis de la deuda financiera cobra fuerza: se sospecha que el policía detenido debía una importante suma de dinero y que salió a robar para cumplir con los pagos.

Este lunes, las hermanas del docente encabezaron una marcha multitudinaria para reclamar justicia y exigir que el caso no quede impune dada la condición de miembro de una fuerza de seguridad del principal acusado. Entre lágrimas y pedidos de justicia, los familiares enfatizaron que Pereyra no tenía conflictos con nadie y que su vida fue arrebatada de forma injustificable. La querella busca profundizar en los registros telefónicos para confirmar la existencia de esos mensajes o llamados.