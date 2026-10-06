"Hace dos días que no duermo": la angustia de la empleada golpeada durante un robo en una estética de La Plata

“Yo tenía a una señora de 93 años y a la cuidadora, que eran mi mayor preocupación en ese momento”, relató.

El momento en que intentó escapar

En un momento del robo, Sofía vio que el delincuente se había alejado para revisar algunas cosas del escritorio. Entonces pensó que podía salir a la calle y pedir ayuda.

“Vi que venía para acá a agarrar cosas del escritorio, vi la puerta y pensé: ‘Salgo a la calle a pedir ayuda’”, recordó. Sin embargo, el hombre advirtió su movimiento y evitó que pudiera escapar. Según contó, la tironeó del pelo con fuerza.

El delincuente además repetía amenazas de muerte. “Me decía que me iba a meter un tiro, pero yo no vi un arma”, explicó la joven.

A un día del asalto, Sofía todavía siente las consecuencias de lo ocurrido y reconoce que le cuesta dormir. “Hace dos días que no duermo pensando en que quizás hoy no estaría acá contándoles lo que les cuento”, expresó.

La causa continúa en investigación y el agresor permanece prófugo. Las imágenes de las cámaras de seguridad del local son analizadas para intentar identificarlo.