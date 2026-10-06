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"Hace dos días que no duermo": la angustia de la empleada golpeada durante un robo en una estética de La Plata

La mujer contó cómo vivió el violento asalto ocurrido el lunes en un local del centro platense y reveló que todavía piensa en lo que podría haberle pasado.

Sofía todavía intenta procesar lo que vivió el lunes mientras trabajaba en una estética del centro de La Plata. Un delincuente ingresó al local, la golpeó y la amenazó durante un robo que duró apenas unos minutos, pero que para ella se convirtió en una situación interminable.

Fue horrible, algo que no me esperaba. Uno tarda en reaccionar porque cuando entra esta persona me empuja, me golpea y empieza a pedirme dinero. Y yo no tenía dinero en efectivo”, contó la joven al recordar el momento.

En medio del miedo, la joven también intentaba proteger a las personas que estaban dentro del local. En particular, le preocupaba una mujer de 93 años y su cuidadora, que podían quedar expuestas a la violencia del asaltante.

“Yo tenía a una señora de 93 años y a la cuidadora, que eran mi mayor preocupación en ese momento”, relató.

El momento en que intentó escapar

En un momento del robo, Sofía vio que el delincuente se había alejado para revisar algunas cosas del escritorio. Entonces pensó que podía salir a la calle y pedir ayuda.

“Vi que venía para acá a agarrar cosas del escritorio, vi la puerta y pensé: ‘Salgo a la calle a pedir ayuda’”, recordó. Sin embargo, el hombre advirtió su movimiento y evitó que pudiera escapar. Según contó, la tironeó del pelo con fuerza.

El delincuente además repetía amenazas de muerte. “Me decía que me iba a meter un tiro, pero yo no vi un arma”, explicó la joven.

A un día del asalto, Sofía todavía siente las consecuencias de lo ocurrido y reconoce que le cuesta dormir. “Hace dos días que no duermo pensando en que quizás hoy no estaría acá contándoles lo que les cuento”, expresó.

La causa continúa en investigación y el agresor permanece prófugo. Las imágenes de las cámaras de seguridad del local son analizadas para intentar identificarlo.

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