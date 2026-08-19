Fernando Cerimedo comparecerá ante el juez y la Fiscalía pedirá seis meses de prisión preventiva

Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei.

Hoy, otra de sus abogadas, Margarita Arce, definió la acusación contra su cliente como un gran “show político” y negó que Cerimedo estuviera a punto de subirse a un avión con destino a Buenos Aires al momento de ser detenido.

Los investigadores buscan a los autores materiales del supuesto intento de asesinato. Apuntan a dos personas que fueron registradas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde se produjo el atentado.

De acuerdo con el relato de Beller, ella fue citada en ese hotel por un presunto denunciante del expresidente Evo Morales, que le iba a brindar información. La abogada marcó que Cerimedo la había incentivado a que fuera y afirmó que estaba hablando con él por teléfono cuando le dispararon.

El diario boliviano El Deber indicó que la Policía secuestró la moto en la que esos dos individuos se dieron a la fuga.