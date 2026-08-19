Fernando Cerimedo comparecerá ante el juez y la Fiscalía pedirá seis meses de prisión preventiva

El exasesor de Javier Milei fue imputado por intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller, que fue atacada por sicarios. La policía de Bolivia realiza pericias al teléfono celular del consultor político.
El consultor político Fernando Cerimedo comparecerá este jueves ante un juez cautelar en Bolivia, tras haber sido señalado como autor intelectual del ataque efectuado por un grupo de sicarios contra su expareja Nadia Beller, que recibió cuatro disparos. Así lo confirmó la fiscal Yolanda Aguilera.
Mientras avanza la investigación, la Policía realiza pericias al teléfono celular del exasesor de Javier Milei, con el objetivo de obtener elementos relacionados con el caso. Beller resultó herida por cuatro balazos durante el hecho y, luego, denunció a Cerimedo como presunto responsable del ataque.
En ese contexto, la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra adelantó que pedirá seis meses de prisión preventiva en el penal de Palmasola, considerado el más grande de Bolivia. Por estas horas, se encuentra detenido en una celda perteneciente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.
Imputado por intento de femicidio contra Beller, Cerimedo se negó el último martes a declarar. El abogado Ernesto Giraldes explicó que le recomendó permanecer en silencio porque, antes de preparar su defensa, quería saber qué cargos le imputan y cuál es la evidencia.
Hoy, otra de sus abogadas, Margarita Arce, definió la acusación contra su cliente como un gran “show político” y negó que Cerimedo estuviera a punto de subirse a un avión con destino a Buenos Aires al momento de ser detenido.
Los investigadores buscan a los autores materiales del supuesto intento de asesinato. Apuntan a dos personas que fueron registradas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde se produjo el atentado.
De acuerdo con el relato de Beller, ella fue citada en ese hotel por un presunto denunciante del expresidente Evo Morales, que le iba a brindar información. La abogada marcó que Cerimedo la había incentivado a que fuera y afirmó que estaba hablando con él por teléfono cuando le dispararon.
El diario boliviano El Deber indicó que la Policía secuestró la moto en la que esos dos individuos se dieron a la fuga.
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