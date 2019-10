Claudio Fornaro, a cargo de la Fiscalía Temática de Homicidios, le solicitó la medida al Juzgado de Garantías 2 de La Matanza, en la causa que se le sigue a Luis Tobías Zuchelli (19), alojado en una comisaría de Lomas de Zamora acusado del femicidio de Emilce Ayala (16).

En tanto, al cumplirse hoy un mes del hecho, los familiares y amigos de Emilce la recordarán con una misa que se realizará a las 9.30 en la capilla Nuestra Señora de Luján, ubicada en Chavarria y Zamudio de Rafael Castillo, donde se repartirán prendedores con su foto.

Pericia psicológica

Respecto de la causa judicial, la defensa de Zuchelli solicitó que se realice una pericia psicológica al joven y que se mantenga en una dependencia policial mientras se sustancie el proceso judicial y no sea enviado a un penal.

También se espera que en el marco del expediente, entre otras medidas procesales, el juzgado otorgue la autorización para acceder a la computadora de Ayala.

Los padres de la víctima presentaron a la fiscalía diferentes pruebas para colaborar en la investigación y, por ejemplo, declararon acerca de cómo era el trato de Tobías hacia Emilce mientras estaban juntos y cómo fue el hostigamiento hacia la chica cuando ella decidió terminar la relación.

ADEMÁS:

Jugaba al fútbol y le pegaron con un adoquín: está en coma

Denuncian la violación de niña con Síndrome de Down en la escuela

Al ser indagado ante el fiscal Fornaro, el joven aseguró que mató a Emilce luego de una discusión y forcejeo porque "había celos" entre ambos y que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, escapó asustado del lugar.

El episodio ocurrió la noche del 29 de agosto, pasadas las 22, en una vivienda situada en Alvear al 1900, del barrio San Carlos de Isidro Casanova, adonde vivía el acusado con su abuela. "Me mandé una cagada con Emilce", le dijo el acusado a su abuela tras el ataque.

Según los dichos del propio joven a la Policía al ser detenido -que luego ratificó ante la Justicia-, pasadas las 17 pasó a buscar a su ex novia por el colegio con intenciones de hablar para tratar de recomponer la relación, a pesar de que ella ya tenía un vínculo con otro chico.

Sobre la base de la declaración posterior de la abuela del joven, Zuchelli y Ayala llegaron cerca de las 19 a su casa y fueron hacia una habitación en construcción que está en el fondo, donde el joven intentó durante varias horas, sin éxito, persuadir a su ex novia para reiniciar la relación. En un momento, Zuchelli se puso más violento y le dijo que si no estaba con él, no iba a estar con nadie, se indicó.

A trompadas y con un palo

Tras ello, la adolescente fue atacada a golpes, primero de puño y luego con un palo, que fue hallado en la escena el crimen y secuestrado como evidencia en la causa.

De acuerdo con el informe, la chica murió de un "paro cardiorrespiratorio traumático debido a asfixia por compresión mecánica intrínseca del cuello (estrangulamiento manual)".

Cerca de las 2.30 de la madrugada del día siguiente, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI de La Matanza y el fiscal localizaron al acusado cuando caminaba en estado de shock por la ruta 3, en dirección a la estación de Isidro Casanova.

En su poder, se encontró un teléfono celular con el que le había mandado un mensaje a la madre de la adolescente en el que le decía que su hija se quería suicidar.

Además, los investigadores dijeron que los padres de Ayala le habían prohibido a Zuchelli acercarse a su hija, ya que lo consideraban peligroso, aunque no se estableció que haya habido denuncias previas por violencia de género radicadas en alguna dependencia policial o judicial.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.