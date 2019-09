Masacre de Pergamino: juzgan a seis policías de la bonaerense

La acusación estará a cargo del fiscal Néstor Mastorchio, mientras que el equipo de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) representará a cinco de las familias de las víctimas que se presentaron como querellantes.

El comisario Alberto Donza, quien estuvo prófugo durante catorce meses, llegará al inicio del juicio detenido en el penal de Campana con prisión preventiva, imputado por el delito de "abandono de persona seguida de muerte por multiplicidad de víctimas".

Por el mismo delito serán juzgados el imaginaria de calabozo, sargento Brian Carrizo; el oficial subayudante de servicio Alexis Miguel Eva; el oficial de refuerzo de imaginaria Matías Exequiel Guiletti; la ayudante de guardia Carolina Denise Guevara; y el teniente 1º Sergio Ramón Rodas.

Carrizo, Guiletti, Guevara y Rodas cuentan actualmente con el beneficio del arresto domiciliario, mientras que Eva está detenido con prisión preventiva en el mismo penal que el comisario Donza.

El hecho, que se ventilará en el debate, ocurrió el 2 de marzo de 2017 en la seccional ubicada en la calle Dorrego 654, en pleno centro de Pergamino, donde había 19 presos alojados en el sector de los calabozos. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, está probado que hubo una discusión entre dos internos que "duró poco tiempo y, una vez finalizada por ellos mismos, se dieron la mano y se abrazaron".

Luego del incidente, Carrizo, Rodas, Eva y Guiletti entraron a los calabozos y encerraron a los presos en las celdas 1, 2, 3 y 6.

Tras esto, colocaron candados en las celdas y en todas las puertas de rejas, por lo que los sectores de calabozos internos y externos quedaron completamente cerrados.

A partir de esta decisión, los detenidos comenzaron a gritar que los sacaran y que los "desengomaran" (que no los encerraran) "porque no era la hora" y, al no obtener respuesta, empezaron a tirar pedazos de colchones encendidos a los pasillos. Cuando comenzó a desarrollarse el principio de incendio, los uniformados sacaron por la puerta que da al patio trasero a Carrizo y luego se fueron y dejaron todas las demás cerradas con candados.

Según el Ministerio Público Fiscal, los policías no dieron un auxilio inmediato y después impidieron el ingreso a tiempo de los bomberos "para la salvaguarda de las víctimas". Una vez que pudieron ingresar al sector y controlar el incendio, los bomberos hallaron muertos a siete de los presos, identificados por la Policía como Sergio Filiberto, de 27 años, Federico Perrota, de 22, Alan Córdoba, de 18, Franco Pizarro, de 27, John Chillito Claros, de 25, Juan José Cabrera, de 23, y Fernando Emanuel Latorre, de 24.