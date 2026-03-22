El padre de Agostina Páez, detenida en Brasil, denunció ensañamiento judicial

También expresó su temor de que el caso sea utilizado como ejemplo judicial. “No sé si quieren dar un ejemplo con ella, no lo puedo digerir. Ella aceptó que estuvo mal, pero no dimensionó lo que podía pasar”, dijo. Sobre el hecho que originó la denuncia, indicó que comenzó por una discusión en un bar por un cobro duplicado y que la situación se agravó tras un cruce con un empleado, aunque insistió en que la reacción posterior no justifica la gravedad de la acusación.