¿Qué es la "pena natural" que recibirían los padres del nene olvidado en un auto?

En una conferencia de prensa realizada este jueves, el fiscal jefe Agustín García brindó detalles sobre las acciones tomadas por la Fiscalía ante este lamentable suceso. Según lo informado, aunque aún no se decidió si se formularán acusaciones contra los padres del niño, la Fiscalía considera la posibilidad de aplicar una "pena natural" como una salida alternativa del caso, en conformidad con lo establecido en el Código Penal.

El informe de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial provincial reveló que la causa de la muerte del menor fue asfixia por confinamiento, agregando un nuevo nivel de tragedia a este incidente.

Neuquen-nene-olvidado.jpg La Policía de Neuquén fue en auxilio de la propia madre que halló a su hijo en el interior de su auto. Archivo.

Los fiscales Andrés Azar y Agustín García están a cargo de la investigación y ordenaron una serie de medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte del niño. Entre ellas se incluyen entrevistas a profesoras del jardín de infantes, efectivos de la Policía de Neuquén que prestaron asistencia a la familia, compañeros de trabajo de los padres y profesionales médicos involucrados.

En la conferencia de prensa, se señaló que el suceso fue catalogado como un "hecho negligente" y que no hubo intención por parte de los progenitores. No obstante, se adelantó que se están evaluando otras acciones legales y se está considerando la posibilidad de aplicar una "pena natural" en caso de avanzar en una imputación contra los responsables del niño fallecido.

Conforme a distintos testimonios recabados y el resultado de la autopsia practicada, se descarta una situación de violencia doméstica o familiar y enmarcaría el hecho en un caso netamente de accionar negligente.

Además, se determinó que el chico no presentaba ninguna lesión compatible con el momento del hecho ni de vieja data que pueda ser un indicador de maltrato. "Esto nos lleva a determinar que no hay indicio alguno que indique que el hecho haya sido intencional", sostuvo García.

Aunque reiteró, como ya se había dado a conocer, que se realizaron entrevistas al entorno de Gennaro y compañeros de trabajo de los padres de la víctima, tanto García como Azar sostuvieron que no han entrevistado a los padres por dos cuestiones.

En principio, manifestaron que ambos se encontraban "muy mal anímicamente" a raíz de lo ocurrido y no estaban en condiciones de conversar. Pero principalmente, remarcaron que por una "cuestión procesal", la fiscalía no los puede entrevistar, teniendo en cuenta que eventualmente podrían ser imputados formalmente por la negligencia hacia el bebé y no son simples testigos. Siguiendo esta misma línea, tampoco se ha entrevistado a familiares.

"Estamos llevando adelante una investigación penal y debemos determinar responsabilidades y tomar decisiones. Por eso no se los ha entrevistado", expresó el fiscal jefe.

Por último, el fiscal Azar confió que tanto los padres como los hermanos del niño están recibiendo acompañamiento psicológico de parte de la Defensoría de los Derechos del Niño.