Tucumán: hallaron muerta a una pareja desaparecida tras el temporal y ya son tres las víctimas

El hallazgo fue confirmado por el jefe de la Policía provincial, Joaquín Alfredo Girvau, tras un operativo de búsqueda iniciado luego de que sus familiares denunciaran la pérdida de contacto cerca de las 21. La pareja regresaba de un casamiento y había informado que se encontraba detenida por el avance del agua, a la espera de poder continuar el viaje.