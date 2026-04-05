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Tucumán: hallaron muerta a una pareja desaparecida tras el temporal y ya son tres las víctimas

Los cuerpos fueron encontrados dentro de un auto en un paraje cercano a la Ruta 9, luego de horas de búsqueda.

Una pareja que había sido reportada como desaparecida en medio del fuerte temporal que azotó Tucumán fue encontrada muerta dentro de su vehículo en el barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9. Se trata de Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32), quienes habían sido vistos por última vez el sábado por la noche.

El hallazgo fue confirmado por el jefe de la Policía provincial, Joaquín Alfredo Girvau, tras un operativo de búsqueda iniciado luego de que sus familiares denunciaran la pérdida de contacto cerca de las 21. La pareja regresaba de un casamiento y había informado que se encontraba detenida por el avance del agua, a la espera de poder continuar el viaje.

Según los primeros reportes, cayeron cerca de 110 milímetros de lluvia en apenas tres horas, lo que desbordó calles y sistemas de drenaje. Desde la Secretaría de Estado de Comunicación informaron además que un adolescente murió electrocutado en la vía pública, en la intersección de Democracia y 9 de Julio, en medio de calles anegadas.

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