Un hombre fue acusado de abusar de una chica con discapacidad

Según la Fiscalía, existen al menos dos videos donde se puede ver al sospechoso abusando de la víctima. En uno de ellos quedó registrado cuando obligaba a la joven a hacerle sexo oral, práctica que se considera como una violación (con acceso carnal), señalaron fuentes judiciales.

Al jubilado le imputan el delito de abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, todos en perjuicio de la joven con discapacidad. Además, le achacan haberse exhibido obscenamente ante ella y una amiga de 11 años. La escala penal para todos esos delitos es de 6 a 33 años de prisión.

Cuando le mostraron los videos que lo incriminan, apuntó hacia la víctima con una excusa tan insólita como aberrante. "Ella pide y exige que la agarren (haciendo referencia al sexo), anda en la bragueta de todos", dijo, generando sorpresa y estupor en la sala.

Sin reflexionar sobre sus propias palabras, después apuntó contra la familia de la víctima, sus vecinos que lo denunciaron: "No sé quiénes son ni porqué lo hacen, esa gente vende lo que no se puede consumir y yo no consumo, será que les estorbo".

Y entre otros temas, hacia el final volvió a sorprender con una declaración por demás preocupante: "Si hice todo eso que dicen, me tengo que matar".

El sospechoso fue detenido en la mañana de este miércoles, luego de que ayer fuera denunciado en la UFI Anivi por la madre de la chica con retraso. La jueza Celia Maldonado le dictó 30 días de prisión preventiva en el Penal de Chimbas.