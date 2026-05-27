Pasajes gratuitos para discapacitados: transportistas denuncian que el Gobierno les debe $27.000 millones

“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, señalaron desde CELADI.

Según indicaron las compañías, el último pago recibido corresponde a noviembre de 2024. Desde entonces, aseguran que la deuda fue creciendo mes a mes mientras continúan entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año.

La Justicia ya reconoció parte de la deuda

El conflicto escaló aún más el pasado 18 de mayo, cuando un Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por $8.753 millones, correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.

Desde el Gobierno sostuvieron en los últimos días que el derecho a la gratuidad para personas con discapacidad y pacientes alcanzados por leyes especiales “sigue vigente y exigible”, aunque justificaron la eliminación del fondo al considerar que las compensaciones anteriores “carecen de sustento”.

Mientras tanto, las empresas advierten que la situación financiera del sector se vuelve cada vez más compleja y reclaman una solución urgente para garantizar la continuidad del sistema de pasajes gratuitos.