Pasajes gratuitos para discapacitados: transportistas denuncian que el Gobierno les debe $27.000 millones

La Cámara Empresaria de Larga Distancia aseguró que el Estado dejó de pagar las compensaciones en noviembre de 2024. El conflicto ya fue judicializado y las empresas advierten sobre el impacto económico del sistema.
La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) denunció que el Estado nacional mantiene una deuda superior a los $27.000 millones por las compensaciones vinculadas a los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes oncológicos y personas trasplantadas.
El reclamo se produjo luego de que la Secretaría de Transporte publicara la resolución 28/2026, mediante la cual dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas para las compañías de larga distancia que otorgan boletos sin cargo en el marco de distintas leyes nacionales.
Desde el sector empresarial remarcaron que la medida fue adoptada en medio de una disputa judicial que lleva más de un año y denunciaron que, pese a la eliminación del fondo compensador, las empresas continúan garantizando el beneficio.
“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, señalaron desde CELADI.
Según indicaron las compañías, el último pago recibido corresponde a noviembre de 2024. Desde entonces, aseguran que la deuda fue creciendo mes a mes mientras continúan entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año.
El conflicto escaló aún más el pasado 18 de mayo, cuando un Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por $8.753 millones, correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
Desde el Gobierno sostuvieron en los últimos días que el derecho a la gratuidad para personas con discapacidad y pacientes alcanzados por leyes especiales “sigue vigente y exigible”, aunque justificaron la eliminación del fondo al considerar que las compensaciones anteriores “carecen de sustento”.
Mientras tanto, las empresas advierten que la situación financiera del sector se vuelve cada vez más compleja y reclaman una solución urgente para garantizar la continuidad del sistema de pasajes gratuitos.