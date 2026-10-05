Venta de drogas "en familia": detienen al padre, a dos de sus hijos y a un amigo

El operativo estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y se realizó bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal y en el procedimiento los uniformados secuestraron 1.012 dosis de cocaína y 211 de marihuana, además de dinero en efectivo y una balanza digital. Todo quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto.