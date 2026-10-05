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Venta de drogas "en familia": detienen al padre, a dos de sus hijos y a un amigo

Ocurrió en Río Cuarto, Córdoba, y la Policía incautó más de mil dosis de droga, entre cocaína y marihuana. Operaban desde la casa familiar y a domicilio.

Una extensa investigación de la Policía, desarrollada durante un par de meses, logró desbaratar una banda familiar de narcotraficantes en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. En el operativo policial fueron detenidas cuatro personas y se incautaron más de mil dosis de droga.

La banda narco estaba integrada por un padre, sus dos hijos y un amigo de la familia, que fueron arrestados durante un allanamiento en una vivienda situada sobre la calle Montevideo al 1200 en el barrio Alberdi.

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El operativo estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y se realizó bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal y en el procedimiento los uniformados secuestraron 1.012 dosis de cocaína y 211 de marihuana, además de dinero en efectivo y una balanza digital. Todo quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto.

Un padre con antecedentes y sus hijos

El padre, que cuenta con antecedentes penales, utilizaba a sus hijos para concretar la venta de la droga. El hijo mayor y su amigo se encargaban para operar desde la casa, mientras que el hijo menor repartía los estupefacientes a domicilio.

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