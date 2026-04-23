Violencia en las escuelas: más de 120 pibes allanados por amenazas de "tiroteos"

Fuentes gubernamentales advierten sobre la "imparable" ola de amenazas en escuelas, con numerosos allanamientos, múltiples denuncias y establecimientos afectados.
Más de 120 chicos ya fueron allanados o imputados en distintos puntos del país en el marco de una escalada de amenazas de tiroteos en escuelas que se multiplicaron en los últimos días y generaron alarma en comunidades educativas y autoridades. En ese mismo período, se registraron 200 denuncias y al menos 70 establecimientos educativos se vieron afectados por advertencias de posibles ataques.
Uno de los casos ocurrió ayer en el barrio porteño de Balvanera, donde un adolescente de 16 años fue allanado e imputado luego de que circularan fotos en las que se lo veía con un arma dentro del baño de una escuela. La investigación se inició a partir de la denuncia de un padre que advirtió la difusión de las imágenes en un grupo de mensajería de alumnos.
El expediente quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, conducida por Mauro Tereszko, quien imputó al menor por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, delitos que prevén penas de hasta siete años de prisión.
Por orden de la jueza Alicia Baridón Gómez, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, se realizó un allanamiento en el domicilio del adolescente, donde se secuestraron un teléfono celular, una computadora portátil y un disco rígido, entre otros elementos de interés para la causa. En el procedimiento participaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad. El joven ya era investigado previamente por un hecho de robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil, lo que agravó su situación procesal.
Fuentes gubernamentales indicaron a Diario Popular que el episodio se suma a los ya más de 120 pibes allanados en el marco de una serie de amenazas similares registradas en los últimos días en distintas provincias, donde alumnos o exalumnos difundieron mensajes intimidatorios a través de redes sociales o grupos de mensajería.
En muchos de esos casos, las advertencias obligaron a activar protocolos de seguridad, suspender clases o evacuar establecimientos. Investigadores señalaron que parte de los episodios podría estar vinculada a conductas imitativas o desafíos virales entre adolescentes, aunque remarcaron que cada caso es abordado como una amenaza real debido al impacto que genera y al despliegue de recursos que implica.
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