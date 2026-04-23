Violencia en las escuelas: más de 120 pibes allanados por amenazas de "tiroteos"

Por orden de la jueza Alicia Baridón Gómez, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, se realizó un allanamiento en el domicilio del adolescente, donde se secuestraron un teléfono celular, una computadora portátil y un disco rígido, entre otros elementos de interés para la causa. En el procedimiento participaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad. El joven ya era investigado previamente por un hecho de robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil, lo que agravó su situación procesal.

Fuentes gubernamentales indicaron a Diario Popular que el episodio se suma a los ya más de 120 pibes allanados en el marco de una serie de amenazas similares registradas en los últimos días en distintas provincias, donde alumnos o exalumnos difundieron mensajes intimidatorios a través de redes sociales o grupos de mensajería.

En muchos de esos casos, las advertencias obligaron a activar protocolos de seguridad, suspender clases o evacuar establecimientos. Investigadores señalaron que parte de los episodios podría estar vinculada a conductas imitativas o desafíos virales entre adolescentes, aunque remarcaron que cada caso es abordado como una amenaza real debido al impacto que genera y al despliegue de recursos que implica.