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Santilli reunió a 13 gobernadores en la previa de su jura como jefe de Gabinete

El funcionario mantuvo reuniones con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y con otros mandatarios provinciales.

En la previa de su jura como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli mantuvo reuniones con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan), y más tarde compartió un encuentro institucional junto a otros mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De la fotografía institucional participaron la esposa de Santilli, Analía Maiorana junto con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).

En total, 13 gobernadores acompañaron la asunción de Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en un gesto de respaldo institucional y de acompañamiento al inicio de una nueva etapa de trabajo conjunto entre la Nación y las provincias.

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