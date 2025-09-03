Acto de Milei en Moreno: hubo incidentes entre los manifestantes

En este contexto, una persona fue detenida por los disturbios que comenzaron cuando tiraron piedras a quienes ingresaban al predio. Mientras que en el lugar se desplegó un enorme operativo de Gendarmería y de otras fuerzas federales.

Los disturbios se produjeron en medio de un fuerte operativo de seguridad y de un clima de tensión por la violencia política que da contexto al cierre de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires.

Un dato que resalta es la presencia de carros blindados de Gendarmería apostados sobre la Ruta 23, una de las arterias principales de la zona, una imagen poco habitual que refleja la alta tensión con la que se vive este cierre de campaña.

Embed - Incidentes en el cierre la campaña de La Libertad Avanza de las elecciones Buenos Aires 2025 en Moreno

En una de las imágenes, un joven fue abordado con gritos y agresiones verbales por otras personas. “¿Sos libertario? ¿Te gusta pegarle a los abuelos y a los discapacitados?”, le dijo un hombre que, al parecer, desató la pelea.

El joven respondió mostrándole tres dedos de una mano en alusiòn al porcentaje de coima que pediría Karina Milei según las escuchas que fueron difundidas públicamente. Minutos después, la situación escaló hasta el intercambio de agresiones físicas.

La pelea fue protagonizada por algunos hombres y no se desbordó la situación. De todos modos, reproduce el clima que rodeó al acto durante sus horas previas, con la hostilidad entre libertarios, peronistas y vecinos del lugar.

image

Javier Milei cierra la campaña de La Libertad Avanza en el Club Villa Ángela de Moreno, un distrito gobernado por el peronismo.

El evento está precedido por amenazas de dirigentes locales y una advertencia formal del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre "graves riesgos".

Se desplegó un operativo de máxima seguridad con fuerzas federales y la Casa Militar para evitar incidentes como los ocurridos en Lomas de Zamora.

El acto se da en medio de los escándalos por los audios de corrupción que involucran al círculo íntimo del Presidente y a días de una elección clave en la provincia de Buenos Aires.