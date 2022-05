Alberto Fernández dijo que irá por la reelección. Sin embargo, para evitar provocaciones a Cristina Kirchner, un rato después se desdijo y culpó al periodismo.

Alberto Fernández se había prometido a sí mismo que no se subiría al ring. Que no respondería ninguna de las provocaciones que desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner lanzaron en los últimos días. Y partió a Europa dispuesto a tomar distancia. Pero a mitad de la gira, tropezó consigo mismo y aseguró que iría por la reelección, casi como quien lanza una provocación. Horas más tarde, culpó al periodismo por sus dichos y buscó bajarle el tono a la confrontación con la vicepresidenta: “No me tengo que pelear con Cristina ni me quiero pelear con Cristina”, reconoció. Y aclaró: “No estoy pensando en mi reelección”.