Alberto Fernández consolida su mesa chica

Luego de visitar al presidente del boliviano, Evo Morales, en el Hotel Casa Blanca de Santa Cruz de la Sierra, y ayer al mandatario peruano Martín Vizcarra en Lima, el candidato del Frente de Todos emprendió la vuelta a la Argentina y desde su entorno anticiparon que hoy no concurría a la presentación de Cristina Kirchner de su libro "Sinceramente" en La Matanza.

Durante el periplo sudamericano, acompañaron a Fernández su mano derecha Santiago Cafiero, los intendentes Gabriel Katopodis (San Martín), quien suena para ocupar algún ministerio en caso del triunfo electoral del peronismo, Juan Zabaleta (Hurlingham), Felipe Solá, sin cargo legislativo a la vista y quien también es mirado como posible canciller (también en ese hipotético cargo suena Jorge Arguello, íntimo de Alberto desde 2003 y ex embajador norteamericano), y Miguel Cuberos, referente del Grupo Callao, núcleo político del albertismo nacido en 2018.

Ese grupo, cuyo nombre surgió del café donde comenzaron a reunirse en esa calle del centro porteño, también está integrado Cafiero, el platense Guillermo Justo Cháves, Cecilia Todesca y Matías Kulfas, entre otros, estos dos últimos economistas que son candidatos a eventualmente integrar el equipo de Hacienda.

Pero de este grupo se destaca el hijo de Juan Pablo y nieto del fallecido Antonio Cafiero: es el articulador político del ex jefe de gabiente. Ocupa una gran oficina tipo ‘pecera’ en el búnker de la calle México -ubicado a sólo 6 cuadras de Casa Rosada- adonde recibe a dirigentes de las distintas líneas del peronismo que confluyen en el Frente de Todos. Suele juntarse en su oficina con Fernando "Chino" Navarro, ex diputado provincial y referente del Movimiento Evita, que hace de nexo con la CGT y con las organizaciones sociales, y con Víctor Santamaría, a cargo del sindicato de encargados de edificios y también referente del peronismo porteño.

En los últimos meses Alberto también supo construir un vínculo con un dirigente de La Cámpora como Wado de Pedro, ex secretario general del último tramo del mandato de Cristina Kirchner. El candidato presidencial supo llevar al actual diputado a reuniones con gobernadores. De ahí, la versión que lo sindica como eventual ministro del Interior, algo que por ahora se descarta en el seno del albertismo dado que preferirían a un dirigente con mayor empatía con los mandatarios provinciales.

En las últimas horas circuló la versión de un nuevo acercamiento del candidato del Frente de Todos con su ex jefe, Florencio Randazzo, quien fuera candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en 2017 cuando Alberto revestía como su jefe de campaña. Lo cierto es que el triunfador de las PASO del 11 de agosto fue saludado por el ex ministro de Transporte. Pero, al parecer, no hubo ningún ofrecimiento para que se sume a un eventual gabinete ni ningún otro contacto que no sea esa salutación por chat.

"Si llegara un ofrecimiento formal, Florencio lo analizará pero es sabido que no es una persona que suele ir tras los cargos", cuentan en su entorno.

Los referentes económicos de Fernández son los mencionados Todesca y Kulfas pero también el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, de perfil más ortodoxo y quien ha difundido algunos "papers" sobre los ejes de un eventual modelo económico del Frente de Todos.

Empero, también suele oficiar como consultor externo del candidato un macrista histórico que por estos días está presentando nuevo libro. Se trata de Carlos Melconian quien a fines de 2016 fue eyectado de la dirección del Banco Nación y desde entonces suele disparar dardos venenosos contra el Ejecutivo. "Alberto habla permanentemente con Melconian. Y con muchos economistas. Pero nunca vino a las oficinas de calle México Melconian como se dijo", apunta un estrecho colaborador del ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner.