El precandidato presidencial reafirmó que "es inútil debatir con un mentiroso" en referencia a Mauricio Macri. Además añadió que Donald Trump "es el jefe" del mandatario. Asimismo, sostuvo que el vínculo entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez "pudo haber sido un problema ético o un descuido, pero una cosa es eso y otra un ilícito".

Con respecto a Lázaro Báez, indicó que el empresario recibió "4 mil millones de dólares recibió de obra pública" y que luego le pagó "29 millones de pesos en diez años a Cristina". Y agregó: "Sí es serio que debía tener la precaución de no hacer esto con un contratista del Estado, en eso por ahí tenés razón. Pero no es seria la imputación".

ADEMÁS:

El tenso cruce al aire entre Alberto Fernández y María O'Donnell

Además, reconoció que " el acuerdo del cierre de listas fue muy difícil” en el frente que encabeza porque “fue una disputa de muchos sectores: Movimiento Evita, (Fernando) Pino Solanas, (Victoria) Vicky Donda, los que migraron del espacio de Massa; todos cedieron”.

Además, indicó que “nunca el presidente diseña las listas, como nadie se mete en el gobierno que va armar el presidente”.

"¿Qué me importa quién va a ser el diputado de Córdoba? No es mi problema", añadió. Por otro lado, dijo: "Quiero diputados que sean socios conmigo, no obedientes”, afirmó, a la vez que también contó que habló “con todos los gobernadores, garantizándole la libertad en sus listas”.

Y añadió: “Si quieren saber por qué Schiaretti va con boleta corta, hay que preguntarle a él”.