Alberto Fernández: "Es un disparate una Conadep de periodistas"

Fernández respondió así a una consulta sobre una Conadep de periodistas, cuya creación fue apoyada días atrás por la candidata a vicejefa de Gobierno porteño del Frente de Todos, Gisela Marziotta, quien luego se retractó.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue un organismo asesor creado por el ex presidente Raúl Alfonsín en 1983 para investigar las violaciones a los derechos humanos y desaparición de personas durante la dictadura militar que antecedió a su gobierno.

"Es un disparate, me parece un disparate. No tiene sentido. Lo que tal vez sí tenga sentido es que nosotros repasemos lo que nos pasó en los últimos años en el periodismo argentino", expresó Fernández en declaraciones a radio Continental.

En ese sentido, sostuvo: "Pero solamente para reflexionar, no por otra cosa, ni para juzgar, ni para condenar, ni para absolver a nadie porque no somos quienes. Simplemente para reflexionar, porque me parece que el periodismo finalmente también reflejó un tiempo de mucha locura, donde muchas veces nos enfrentamos, y el periodismo muchas veces, no siempre, porque no me gusta generalizar, terminó parado de un lado o de otro".

El candidato presidencial del Frente de Todos manifestó: "Y lo mejor es que el periodismo haga el esfuerzo de estar siempre en el medio, ecuánime, mirando, opinando, porque el periodismo lo hacen seres humanos y la objetividad es imposible y está muy bien que sea así, pero tratando de guardar distancia del conflicto, para tratar de dar la versión más ecuánime". Sostuvo que se trata de "una tarea que nos debemos como sociedad, como reflexión social, no como un acto de juzgamiento", y dijo que "de ningún modo comparto esas cosas, no comparto la idea de la Conadep, ni ningún acto de juzgamiento de ese tipo".

"Sí tal vez reflexionar sobre esto, porque si el tema está en el debate, evidentemente es que hay algún sector de la sociedad que siente ahí un tema irresuelto", afirmó y manifestó que "estas cosas se resuelven con reflexión, no con sanciones, ni con juzgamientos. Ninguno de nosotros somos jueces como para poder ponernos en ese rol a decir quién hizo bien y quién hizo mal".

"Respetarnos"

Fernández sostuvo que "es tiempo de aprender a hacer lo que no hicimos en esos años, que es respetarnos, respetarnos en la diversidad".

"Que uno piense como piensa no lo hace dueño de la verdad, lo hace dueño de su pensamiento y, como soy dueño de mi pensamiento, lo único que pido es que me respeten. Y es lo mismo que debe exigirme el otro a mí", manifestó.

En ese sentido, aclaró que se trata de "que nos respetemos, no que nos toleremos, porque tolerar es una palabra de por sí antipática, tolerar supone que uno está haciendo algo contra su voluntad, algo que en principio quisiera no hacer pero que lo hace porque debe tolerarlo".

"Yo no tengo que tolerar a nadie, yo lo único que tengo que hacer es respetar a todos. Y todos tienen que respetarme, nadie tiene que tolerarme", manifestó el candidato presidencial.

Y agregó: "insisto en ese punto, me parece muy importante que lo aprendamos porque a partir de todo lo vivido hagamos lo necesario para que nunca más nos pase".

ADEMÁS:

Alberto Fernández: "Lo único que hizo Macri fue destruir el trabajo"

Mauricio Macri: "Sé que la clase media fue la que hizo el mayor esfuerzo"