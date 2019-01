El hijo del Raúl Alfonsín añadió que, luego de la coalición en 2015, el radicalismo "no fue usado, sino que se autocolocó en esa posición, nunca nadie dijo 'ustedes no pueden opinar'".

En conversación con Infobae, además, el dirigente radical indicó: "Era necesario que hubiera diálogo dentro de Cambiemos para que saldáramos las diferencias. No hubo un acuerdo programático".

ADEMÁS:

Vidal promulgó una ley que reduce gastos en la Legislatura bonaerense

Gustavo Lopetegui fue oficializado como secretario de Energía.

En ese mismo sentido trató de no ser colocado dentro de los posibles candidatos para una fórmula junto a Martín Lousteau, pero añadió: "Yo no tengo interés en ser candidato y no tengo desinterés en serlo. Hoy la cultura valora mucho al joven".

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de ser gobierno, añadió que la UCR "no cree que los problemas de la Argentina no los resuelve el mercado solo; al contrario, los puede complicar", y finalmente, concluyó: "Yo no soy gorila. La verdad que me tienen cansado los gorilas".