Andis: ordenaron volver a indagar a Diego Spagnuolo por el caso de las presuntas coimas

El fiscal Franco Picardi volvió a citar al ex titular del disuelto organismo y la medida se extendió además a Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini.
El fiscal Franco Picardi reactivó este jueves la causa que investiga las supuestas maniobras de corrupción en retornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al pedir que vuelva a ser indagado Diego Spagnuolo, ex titular del disuelto organismo.
La medida se extendió además al supuesto lobbista de las droguerías Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de las compras de medicamentos en la Andis.
La decisión de Picardi tiene a intención de esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.
En este contexto, Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Pero según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad y de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo.
Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.
La causa Andis se inició en 2025 tras la difusión de audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, que mencionaban presuntas irregularidades en la contratación de medicamentos y posibles pagos indebidos vinculados a empresas proveedoras. A partir de esas revelaciones, la Justicia abrió distintas líneas de investigación que involucran a funcionarios y empresarios del sector.
En ese contexto, el pedido de indagatoria apunta ahora a determinar si hubo un intento de entorpecer la investigación judicial al impedir el acceso a comunicaciones internas de la empresa, una medida que podría resultar clave para reconstruir las decisiones y vínculos entre los directivos de la firma y los contratos investigados.
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