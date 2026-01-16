Argentina participará de la misión Artemis II de la NASA que viajará a la Luna

El anuncio fue realizado a través de un comunicado de la Oficina del Presidente que difundió en las redes sociales. En el texto se detalla que la misión está programada para el viernes 6 de febrero.

Se tratará de la primera misión tripulada a la Luna en más de cincuenta años, tras el fin del Programa Apolo en 1972. En la primera etapa, los cuatro astronautas no bajarán en la Luna, sino que la sobrevolarán por detrás.

En una primera instancia, desde Casa Rosada habían asegurado que el desplazamiento los ubicaría a “una distancia récord”, a 72.000 km de la Tierra.

Mientras que el lanzamiento, se desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), desarrollado además por la empresa argentina VENG S.A; el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y las Universidades de La Plata (UNLP) y de San Martín (UNSAM). También participó del proceso la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

El comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina que informa que será parte de la misión Artemis II de la NASA.

Asimismo, remarca que el lanzamiento del Artemis II, “requiere los estándares de calidad y confiabilidad más exigentes del mundo” para actividades espaciales, por lo que celebra la selección conforme a las capacidades técnicas y operativas del país. “El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”, argumentan.

Desde su cuenta de X, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, sostuvo: “En las próximas semanas Argentina será parte de un hecho histórico. ATENEA, un microsatélite argentino, viajará a bordo de la misión Artemis II de la NASA, que orbitará la Luna. ATENEA validará tecnología crítica y llegará más lejos que cualquier satélite nacional”.