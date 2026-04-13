Karina Milei brindó una nueva señal de respaldo político a Manuel Adorni

"Es una hipocresía absoluta venir a uno de los sectores más atacados por las políticas de ajuste y no traer ninguna propuesta que mejore la realidad de los trabajadores. Son provocaciones que no se pueden dejar pasar. Si no existe una recomposición salarial urgente y una mejora del presupuesto, la conflictividad va a seguir en aumento. No les vamos a dar tregua", advirtió el dirigente gremial.

2026_04_260413005 La actividad significó una nueva señal de respaldo para Manuel Adorni.

Una vez finalizada la actividad en el Instituto Malbrán, la secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete participaron de la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo realizó en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la Casa Rosada.

La foto entre Karina Milei y Adorni podría repetirse el próximo jueves, en el yacimiento de Vaca Muerta. Y para el próximo viernes, está prevista una nueva reunión de mesa política que coordina el exvocero presidencial para retomar la agenda legislativa.