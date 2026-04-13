Karina Milei brindó una nueva señal de respaldo político a Manuel Adorni

Fue en una visita que realizaron en el Instituto Malbrán. La actividad se llevó a cabo bajo un amplio dispositivo de seguridad. La foto entre Karina Milei y Adorni podría repetirse el jueves, en el yacimiento de Vaca Muerta.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio este lunes otra señal de apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al compartir una recorrida por el Instituto Malbrán. El gesto de respaldo político tuvo lugar mientras dos prestamistas declaraban en la causa donde el funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
En medio de un amplio operativo de seguridad, Karina Milei y Adorni llegaron poco antes de las 11 al instituto ubicado en el barrio de Barracas. A ellos se sumó el ministro de Salud, Mario Lugones. Los funcionarios recorrieron el laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4), el primero de su tipo en salud humana en América Latina.
La puesta en funcionamiento del BSL-4 y la instancia formativa a cargo de expertos de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración en Biocustodia (BEP) del Departamento de Estado norteamericano consolidan una alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos.
El dispositivo de seguridad se debió a los "escraches y protestas" que habían anunciado desde el gremio estatal ATE. "Están todos sucios y ahora se quieren lavar la cara yendo a un organismo prestigioso. Los integrantes del gabinete son personas no gratas en toda la administración pública nacional", dijo su secretario general, Rodolfo Aguiar.
"Es una hipocresía absoluta venir a uno de los sectores más atacados por las políticas de ajuste y no traer ninguna propuesta que mejore la realidad de los trabajadores. Son provocaciones que no se pueden dejar pasar. Si no existe una recomposición salarial urgente y una mejora del presupuesto, la conflictividad va a seguir en aumento. No les vamos a dar tregua", advirtió el dirigente gremial.
Una vez finalizada la actividad en el Instituto Malbrán, la secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete participaron de la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo realizó en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la Casa Rosada.
La foto entre Karina Milei y Adorni podría repetirse el próximo jueves, en el yacimiento de Vaca Muerta. Y para el próximo viernes, está prevista una nueva reunión de mesa política que coordina el exvocero presidencial para retomar la agenda legislativa.
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